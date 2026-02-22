Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬做法/材料一文睇 6招秘訣教煮經典前菜｜世界煮意

飲食
更新時間：11:00 2026-02-22 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-22 HKT

地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬是經典前菜，盡現地中海簡約又無添加的烹飪風格。 為這種菜餚着迷的Chef Asher Goldstein（地中海餐廳Carmela行政總廚），今天分享著名鯖魚蓉鹽漬魚子醬的正宗做法，是健康有益的美味食譜。

地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬 材料/做法 

示範菜式：地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬

  • 分量：1人份 需時：2小時
  • 材料：鯖魚柳 250克、白麵包 300克、牛奶 600毫升、飛魚子 50克、橄欖油300毫升、鹽 300克、核桃木塊 10克、冰塊 適量
  • 裝飾：三文魚子 1湯匙、橄欖油 少許、西芹粒 5克、芹菜粉 1克
  • 調味：鹽 少許、蒜泥 40克、雪莉酒醋 15毫升

做法：

  1. 鯖魚柳洗淨瀝乾，用鹽醃30分鐘，沖洗乾淨多餘鹽分，吸乾水分。
  2. 把牛奶注入白麵包中，浸約10分鐘，用手輕力擠出多餘的牛奶。
  3. 核桃木放於鐵碟上，與鯖魚一同放在焗盤內，用火槍點燃核桃木後蓋上另一隻鐵碟，和鯖魚同焗30分鐘。
  4. 取出鯖魚放入攪拌機中攪拌成魚蓉。
  5. 加牛奶麵包攪勻，用鹽、蒜泥及雪莉酒醋調味。
  6. 邊攪拌邊逐少加入橄欖油和冰塊攪拌均勻成魚蓉。
  7. 打好的魚蓉放於大碗中，加飛魚子拌勻，放入唧袋。
  8. 將魚蓉唧在碟上，加三文魚子、西芹粒、橄欖油和芹菜粉裝飾。

6招秘訣 教煮地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬

  1. 鯖魚味濃富油香，是地中海菜常用食材。
  2. 三文魚子與飛魚子不但能提鮮，還可豐富口感。
  3. 冷燻溫度勿超過30度，時間不應超過半小時，避免高溫把海鮮燻熟，影響口感與食材的甜味。
  4. 核桃木清新芳香，不會蓋過海產的鮮味。
  5. 魚蓉加浸過牛奶的白麵包會更幼滑。
  6. 麵包放進攪拌機打成綿密口感，由於攪拌過程會注入橄欖油，期間要加冰塊降溫避免油水分離。
     

地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬 加白麵包口感綿密

地中海沿岸包括西班牙、法國、意大利、希臘與埃及等國家，形成獨特地理優勢，不但擁有豐饒的海產，還盛產優質和多樣化的農產品。Chef Goldstein說，地中海飲食風格注重純天然的原型食物，今天示範的菜式便是地中海區內最常見的開胃前菜，為了增加魚蓉的鮮味，Chef Goldstein建議選用鯖魚，因味道濃郁且富適量油脂，即使利用冷燻法處理過，仍不會蓋過原味，吃起來分外豐腴滋味。

大廚擅長地中海菜

熱愛鑽研地中海餐飲文化的Chef Asher Goldstein，是地中海餐廳Carmela的行政總廚。他來自飲食世家，對入廚充滿熱誠，並曾於以色列和澳洲等不同國家的著名餐館擔任主廚，對食材要求嚴謹，不但精挑有機農產品、新鮮海鮮及優質肉類做菜，還追求天然健康的烹飪方法，喜歡利用橄欖油、香草、乳製品及海產，呈現無添加料理的獨特風味。
 

Carmela

營業時間：12:00至22:30
地址：中環德輔道中173號南豐大廈地下G06號舖
查詢：9489 9212
網址：按此

文：EH  圖：星島日報
 

延伸閱讀：
阿根廷烤牛扒做法/材料一文睇 3招秘訣教煮阿根廷家鄉菜｜世界煮意

韓國菜大廚教煮韓式海鮮石鍋 6招貼士炮製地道風味｜世界煮意

最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
19小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
影視圈
17小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
投資理財
17小時前
奇案解密︱雲南大學衣櫃4屍案 廣西男馬加爵鎚殺同窗伏法後父拒領骨灰
奇案解密︱雲南大學衣櫃4屍案 廣西男馬加爵鎚殺同窗伏法後父拒領骨灰
即時中國
5小時前
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-21 11:08 HKT
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
時尚購物
2026-02-21 11:15 HKT
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
影視圈
17小時前
千呎豪宅只留1間房 回流夫婦斥37萬圓夢 打造日式禪意海景居
千呎豪宅只留1間房 回流夫婦斥37萬圓夢 打造日式禪意海景居
家居裝修
6小時前