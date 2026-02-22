地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬做法/材料一文睇 6招秘訣教煮經典前菜｜世界煮意

地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬是經典前菜，盡現地中海簡約又無添加的烹飪風格。 為這種菜餚着迷的Chef Asher Goldstein（地中海餐廳Carmela行政總廚），今天分享著名鯖魚蓉鹽漬魚子醬的正宗做法，是健康有益的美味食譜。

地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬 材料/做法

示範菜式：地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬

分量：1人份 需時：2小時

材料：鯖魚柳 250克、白麵包 300克、牛奶 600毫升、飛魚子 50克、橄欖油300毫升、鹽 300克、核桃木塊 10克、冰塊 適量

裝飾：三文魚子 1湯匙、橄欖油 少許、西芹粒 5克、芹菜粉 1克

調味：鹽 少許、蒜泥 40克、雪莉酒醋 15毫升

做法：

鯖魚柳洗淨瀝乾，用鹽醃30分鐘，沖洗乾淨多餘鹽分，吸乾水分。 把牛奶注入白麵包中，浸約10分鐘，用手輕力擠出多餘的牛奶。 核桃木放於鐵碟上，與鯖魚一同放在焗盤內，用火槍點燃核桃木後蓋上另一隻鐵碟，和鯖魚同焗30分鐘。 取出鯖魚放入攪拌機中攪拌成魚蓉。 加牛奶麵包攪勻，用鹽、蒜泥及雪莉酒醋調味。 邊攪拌邊逐少加入橄欖油和冰塊攪拌均勻成魚蓉。 打好的魚蓉放於大碗中，加飛魚子拌勻，放入唧袋。 將魚蓉唧在碟上，加三文魚子、西芹粒、橄欖油和芹菜粉裝飾。

6招秘訣 教煮地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬

鯖魚味濃富油香，是地中海菜常用食材。 三文魚子與飛魚子不但能提鮮，還可豐富口感。 冷燻溫度勿超過30度，時間不應超過半小時，避免高溫把海鮮燻熟，影響口感與食材的甜味。 核桃木清新芳香，不會蓋過海產的鮮味。 魚蓉加浸過牛奶的白麵包會更幼滑。 麵包放進攪拌機打成綿密口感，由於攪拌過程會注入橄欖油，期間要加冰塊降溫避免油水分離。



地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬 加白麵包口感綿密

地中海沿岸包括西班牙、法國、意大利、希臘與埃及等國家，形成獨特地理優勢，不但擁有豐饒的海產，還盛產優質和多樣化的農產品。Chef Goldstein說，地中海飲食風格注重純天然的原型食物，今天示範的菜式便是地中海區內最常見的開胃前菜，為了增加魚蓉的鮮味，Chef Goldstein建議選用鯖魚，因味道濃郁且富適量油脂，即使利用冷燻法處理過，仍不會蓋過原味，吃起來分外豐腴滋味。

大廚擅長地中海菜

熱愛鑽研地中海餐飲文化的Chef Asher Goldstein，是地中海餐廳Carmela的行政總廚。他來自飲食世家，對入廚充滿熱誠，並曾於以色列和澳洲等不同國家的著名餐館擔任主廚，對食材要求嚴謹，不但精挑有機農產品、新鮮海鮮及優質肉類做菜，還追求天然健康的烹飪方法，喜歡利用橄欖油、香草、乳製品及海產，呈現無添加料理的獨特風味。



Carmela

營業時間：12:00至22:30

地址：中環德輔道中173號南豐大廈地下G06號舖

查詢：9489 9212

網址：按此

文：EH 圖：星島日報

