地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬做法/材料一文睇 6招秘訣教煮經典前菜｜世界煮意

地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬是經典前菜，盡現地中海簡約又無添加的烹飪風格。 為這種菜餚着迷的Chef Asher Goldstein（地中海餐廳Carmela行政總廚），今天分享著名鯖魚蓉鹽漬魚子醬的正宗做法，是健康有益的美味食譜。
地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬 材料/做法
示範菜式：地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬
- 分量：1人份 需時：2小時
- 材料：鯖魚柳 250克、白麵包 300克、牛奶 600毫升、飛魚子 50克、橄欖油300毫升、鹽 300克、核桃木塊 10克、冰塊 適量
- 裝飾：三文魚子 1湯匙、橄欖油 少許、西芹粒 5克、芹菜粉 1克
- 調味：鹽 少許、蒜泥 40克、雪莉酒醋 15毫升
做法：
- 鯖魚柳洗淨瀝乾，用鹽醃30分鐘，沖洗乾淨多餘鹽分，吸乾水分。
- 把牛奶注入白麵包中，浸約10分鐘，用手輕力擠出多餘的牛奶。
- 核桃木放於鐵碟上，與鯖魚一同放在焗盤內，用火槍點燃核桃木後蓋上另一隻鐵碟，和鯖魚同焗30分鐘。
- 取出鯖魚放入攪拌機中攪拌成魚蓉。
- 加牛奶麵包攪勻，用鹽、蒜泥及雪莉酒醋調味。
- 邊攪拌邊逐少加入橄欖油和冰塊攪拌均勻成魚蓉。
- 打好的魚蓉放於大碗中，加飛魚子拌勻，放入唧袋。
- 將魚蓉唧在碟上，加三文魚子、西芹粒、橄欖油和芹菜粉裝飾。
6招秘訣 教煮地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬
- 鯖魚味濃富油香，是地中海菜常用食材。
- 三文魚子與飛魚子不但能提鮮，還可豐富口感。
- 冷燻溫度勿超過30度，時間不應超過半小時，避免高溫把海鮮燻熟，影響口感與食材的甜味。
- 核桃木清新芳香，不會蓋過海產的鮮味。
- 魚蓉加浸過牛奶的白麵包會更幼滑。
- 麵包放進攪拌機打成綿密口感，由於攪拌過程會注入橄欖油，期間要加冰塊降溫避免油水分離。
地中海鯖魚蓉鹽漬魚子醬 加白麵包口感綿密
地中海沿岸包括西班牙、法國、意大利、希臘與埃及等國家，形成獨特地理優勢，不但擁有豐饒的海產，還盛產優質和多樣化的農產品。Chef Goldstein說，地中海飲食風格注重純天然的原型食物，今天示範的菜式便是地中海區內最常見的開胃前菜，為了增加魚蓉的鮮味，Chef Goldstein建議選用鯖魚，因味道濃郁且富適量油脂，即使利用冷燻法處理過，仍不會蓋過原味，吃起來分外豐腴滋味。
大廚擅長地中海菜
熱愛鑽研地中海餐飲文化的Chef Asher Goldstein，是地中海餐廳Carmela的行政總廚。他來自飲食世家，對入廚充滿熱誠，並曾於以色列和澳洲等不同國家的著名餐館擔任主廚，對食材要求嚴謹，不但精挑有機農產品、新鮮海鮮及優質肉類做菜，還追求天然健康的烹飪方法，喜歡利用橄欖油、香草、乳製品及海產，呈現無添加料理的獨特風味。
Carmela
營業時間：12:00至22:30
地址：中環德輔道中173號南豐大廈地下G06號舖
查詢：9489 9212
網址：按此
