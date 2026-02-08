阿根廷烤牛扒做法/材料一文睇 3招秘訣教煮阿根廷家鄉菜｜世界煮意
更新時間：11:00 2026-02-08 HKT
阿根廷烤牛扒做法｜阿根廷牛扒是阿根廷的地道名食，以當地純天然草飼及無添加激素的優質牛肉炮製。來自首都布宜諾斯艾利斯的Chef Duilio Desimon，今天示範家鄉正宗烤牛扒的做法，並分享配牛扒必備的蘸醬配方，是值得收藏的異國食譜。
阿根廷烤牛扒做法/材料一文睇 地道阿根廷菜
示範菜式：阿根廷烤牛扒
- 分量：2人份 需時：1天
- 材料：牛里脊肉 350克、鹽 少許、黑胡椒 少許、煙燻鹽 適量
- 青醬：百里香 50克、牛至 50克、迷迭香 30克、歐芹 150克、紅尖椒粒 30克、芥花子油 100毫升、橄欖油 30毫升、黑醋 30毫升、鹽 1湯匙、黑胡椒 半湯匙
- 克里奧醬：紅甜椒 100克、黃甜椒 100克、青椒 100克、紅洋葱 100克、歐芹 30克、芥花子油 100毫升、橄欖油 30毫升、雪莉醋 30毫、鹽 1湯匙、黑胡椒 半湯匙
做法：
- 紅洋葱及三色椒切粒，放入大碗中加芥花子及油橄欖油拌勻，下歐芹、雪莉醋、鹽及黑胡椒拌勻，放入雪櫃冷藏一晚成克里奧醬。
- 百里香、牛至、迷迭香及歐芹放於大碗中，注入芥花子油、黑醋及橄欖油撈勻，加紅尖椒粒、鹽及黑胡椒拌勻，放入雪櫃冷藏一晚成青醬。
- 牛里脊肉加鹽及黑胡椒調味。平底鑊預熱至200度，將有脂肪的一邊下鑊煎2分鐘。
- 煎出脂肪的油分後，將牛里脊肉每面煎約4分半鐘。
- 取出牛里脊肉，靜置1分鐘。將牛里脊肉切厚件，伴青醬、克里奧醬及煙燻鹽。
3招秘訣教煎阿根廷烤牛扒
- 三色椒是調校克里奧醬的重要食材，能增添清甜味道。
- 迷迭香具獨特且濃烈香味，是配搭肉扒的天然調味料。
- 煎牛扒時調，將平底鑊加熱至200度，毋須加油，先將牛脂的一邊下鑊煎出油分，再煎香兩邊，吃起來充滿牛油香氣。
嚴選阿根廷草飼牛肉炮製 草飼放養 肉味鮮美
烤牛扒是阿根廷最具代表性的經典料理，當地人慶祝節日或假期家庭聚會的都必備這美食。Chef Duilio說，阿根廷牛在廣闊的大自然草原環境中成長，無添加荷爾蒙和激素，加上草飼放養，令肉味濃郁鮮香，被譽為純天然的優質肉品，不同部位的風味與口感各異，燒烤時的火候及時間也不一樣。
以牛里脊肉為例，是牛柳最細嫩的位置，肉質嫩滑無筋，脂肪少又肉味香濃，最適合燒烤至5成熟，以保留最多肉汁及最佳質感。
阿根廷菜大廚 優質食材配傳統烹技
來自阿根廷布宜諾斯艾利斯的Chef Duilio Desimon，有逾20年入廚經驗，現任中環TANGO Argentinian Steakhouse行政主廚。他曾於阿根廷著名食府擔任主廚，帶領廚師團隊提供優質及高級的餐飲體驗。他亦曾獲阿根廷美食學院邀請出席亞洲料理研討會，與不同飲食文化的代表交流廚藝和煮食風格。他對食材要求嚴謹，堅持由家鄉引入新鮮肉扒，並利用傳統烹飪手法炮製地道的阿根廷牛扒。
TANGO Argentinian Steakhouse
- 營業時間：11:30至15:00、17:30至22:30
- 地址：中環蘭桂坊15至16號協興大廈2樓
- 查詢：2525 5808
- 網址：按此
文：EH 圖：星島日報
