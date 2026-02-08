阿根廷烤牛扒做法/材料一文睇 3招秘訣教煮阿根廷家鄉菜｜世界煮意

阿根廷烤牛扒做法｜阿根廷牛扒是阿根廷的地道名食，以當地純天然草飼及無添加激素的優質牛肉炮製。來自首都布宜諾斯艾利斯的Chef Duilio Desimon，今天示範家鄉正宗烤牛扒的做法，並分享配牛扒必備的蘸醬配方，是值得收藏的異國食譜。

阿根廷烤牛扒做法/材料一文睇 地道阿根廷菜

示範菜式：阿根廷烤牛扒

分量：2人份 需時：1天

材料：牛里脊肉 350克、鹽 少許、黑胡椒 少許、煙燻鹽 適量

青醬：百里香 50克、牛至 50克、迷迭香 30克、歐芹 150克、紅尖椒粒 30克、芥花子油 100毫升、橄欖油 30毫升、黑醋 30毫升、鹽 1湯匙、黑胡椒 半湯匙

克里奧醬：紅甜椒 100克、黃甜椒 100克、青椒 100克、紅洋葱 100克、歐芹 30克、芥花子油 100毫升、橄欖油 30毫升、雪莉醋 30毫、鹽 1湯匙、黑胡椒 半湯匙

做法：

紅洋葱及三色椒切粒，放入大碗中加芥花子及油橄欖油拌勻，下歐芹、雪莉醋、鹽及黑胡椒拌勻，放入雪櫃冷藏一晚成克里奧醬。 百里香、牛至、迷迭香及歐芹放於大碗中，注入芥花子油、黑醋及橄欖油撈勻，加紅尖椒粒、鹽及黑胡椒拌勻，放入雪櫃冷藏一晚成青醬。 牛里脊肉加鹽及黑胡椒調味。平底鑊預熱至200度，將有脂肪的一邊下鑊煎2分鐘。 煎出脂肪的油分後，將牛里脊肉每面煎約4分半鐘。 取出牛里脊肉，靜置1分鐘。將牛里脊肉切厚件，伴青醬、克里奧醬及煙燻鹽。

3招秘訣教煎阿根廷烤牛扒

三色椒是調校克里奧醬的重要食材，能增添清甜味道。 迷迭香具獨特且濃烈香味，是配搭肉扒的天然調味料。 煎牛扒時調，將平底鑊加熱至200度，毋須加油，先將牛脂的一邊下鑊煎出油分，再煎香兩邊，吃起來充滿牛油香氣。

多種香草製成的青醬，是阿根廷人鋸扒的傳統佐醬。

嚴選阿根廷草飼牛肉炮製 草飼放養 肉味鮮美

烤牛扒是阿根廷最具代表性的經典料理，當地人慶祝節日或假期家庭聚會的都必備這美食。Chef Duilio說，阿根廷牛在廣闊的大自然草原環境中成長，無添加荷爾蒙和激素，加上草飼放養，令肉味濃郁鮮香，被譽為純天然的優質肉品，不同部位的風味與口感各異，燒烤時的火候及時間也不一樣。

以牛里脊肉為例，是牛柳最細嫩的位置，肉質嫩滑無筋，脂肪少又肉味香濃，最適合燒烤至5成熟，以保留最多肉汁及最佳質感。

阿根廷菜大廚 優質食材配傳統烹技

來自阿根廷布宜諾斯艾利斯的Chef Duilio Desimon，有逾20年入廚經驗，現任中環TANGO Argentinian Steakhouse行政主廚。他曾於阿根廷著名食府擔任主廚，帶領廚師團隊提供優質及高級的餐飲體驗。他亦曾獲阿根廷美食學院邀請出席亞洲料理研討會，與不同飲食文化的代表交流廚藝和煮食風格。他對食材要求嚴謹，堅持由家鄉引入新鮮肉扒，並利用傳統烹飪手法炮製地道的阿根廷牛扒。

TANGO Argentinian Steakhouse

營業時間：11:30至15:00、17:30至22:30

地址：中環蘭桂坊15至16號協興大廈2樓

查詢：2525 5808

網址：按此

文：EH 圖：星島日報