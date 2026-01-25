韓國菜大廚教煮韓式海鮮石鍋 6招貼士炮製地道風味｜世界煮意

韓國四季分明，地道料理也因而講究季節性及注重不時不吃。今天由來自首爾的Chef Glenn（韓國餐廳SAMKEOLI主廚），示範當地著名的海鮮石鍋，讓大家輕鬆入廚自製暖笠笠的正宗冬日韓食。

點擊圖輯睇韓籍大廚示範韓式海鮮石鍋

韓式海鮮石鍋 地道家常風味

韓國人利用石鍋煮食的歷史悠遠，充滿民間善用食材及烹飪器皿的飲食智慧。曾深入鑽研韓食傳統文化的Chef Glenn，來自首爾附近的京畿道富川市，他表示石鍋料理不但是家常菜，亦是許多正統韓式餐廳必備的膳食，一般會用耐熱及具保溫作用的石鍋，來做拌飯、滾湯、煮海鮮、肉食和蔬菜，選材不同，配料與調味也各異，天氣越冷越是吃得滋味。以海鮮石鍋為例，會挑選當季的肥美海產入饌，並利用即日熬製的海鮮高湯增加味道層次。用石鍋以明火煮的海鮮，會伴飯及泡菜當作午飯或晚餐，暖胃且清新鮮甜。

韓國大廚 擅長正宗韓式家鄉菜

Chef Glenn曾用兩年時間，在首爾一間傳統韓式餐館學習烹調各類膳食，現為尖沙咀韓國餐廳SAMKEOLI的主廚。他擅長炮製經典的家庭式料理，對鑽研韓食歷史及文化充滿熱誠，希望通過自己的經驗和手藝，讓不同地方的客人體驗原汁原味的家鄉菜。為了烹飪出韓餐鮮香、惹味、清爽及豐盈的飲食風格與精髓，Chef Glenn堅持引入韓式醬料及調味品，配合新鮮食材及自家製的醃菜，呈現百分百地道風味。



韓式海鮮石鍋 材料

示範菜式：韓式海鮮石鍋

分量：1人份 需時：2.5小時



材料：扇貝 1隻、鮮鮑 1隻、大蝦 1隻、青口 50克、金菇 適量、水芹段 少許、紅辣椒片 1隻、白飯 1碗、泡菜 適量

高湯：魚乾 3條、白蘿蔔 60克、昆布 2小塊、紅辣椒 3隻、蒜頭 10克、薑 10克、鮮冬菇 1隻、蜆 50克、韓式醬油 20毫升、鯷魚汁 10毫升、花鹽 5克、水 1.5公升

做法：

蜆浸水去沙，洗淨扇貝、鮮鮑、大蝦及青口，瀝乾。 白蘿蔔切大塊，薑切片。 將水注入湯鍋中，加鯷魚汁及韓式醬油調色。 下鮮冬菇、蜆、魚乾、花鹽、薑、紅辣椒、蒜頭、昆布及白蘿蔔。 大火煲滾，轉中火煲2小時，隔渣成高湯。 石鍋放進青口、扇貝、鮮鮑、大蝦及金菇。 注入高湯大火煮滾，加水芹段。 關火，用紅辣椒片裝飾，伴白飯及泡菜。



6招貼士教煮韓式海鮮石鍋

韓式鯷魚汁的味道有點像魚露，可增加湯品的鹹鮮味。 貝類或有殼的海產較適合用來做鍋物，加熱亦不易令鮮味流失。 正宗海鮮石鍋不會加大量醬料調味，精髓在於自熬鮮味高湯，食材主要是鮮菇、白蘿蔔、魚乾、鮮蜆及料頭等，並加入少許醬油及鯷魚汁吊味。 高湯具增香提鮮作用，可做鍋物湯底、冷麵汁、煮麵、煲粥或燉菜，用途廣泛。 海鮮高湯比肉湯或菜湯的保鮮期更短，建議即熬即用。 如想保留海鮮精華及細嫩口感，加入海鮮後大火煮滾便可，毋須長時間加熱。



SAMKEOLI

營業時間：12:00至15:00、17:00至23:00

地址：尖沙咀寶勒巷3至7A號萬事昌廣場1樓101號舖

查詢：9238 5375

網址：按此

文：EH 圖：星島日報