韓國菜大廚教煮韓式海鮮石鍋 6招貼士炮製地道風味｜世界煮意

更新時間：11:00 2026-01-25 HKT
韓國四季分明，地道料理也因而講究季節性及注重不時不吃。今天由來自首爾的Chef Glenn（韓國餐廳SAMKEOLI主廚），示範當地著名的海鮮石鍋，讓大家輕鬆入廚自製暖笠笠的正宗冬日韓食。
韓式海鮮石鍋 地道家常風味
韓國人利用石鍋煮食的歷史悠遠，充滿民間善用食材及烹飪器皿的飲食智慧。曾深入鑽研韓食傳統文化的Chef Glenn，來自首爾附近的京畿道富川市，他表示石鍋料理不但是家常菜，亦是許多正統韓式餐廳必備的膳食，一般會用耐熱及具保溫作用的石鍋，來做拌飯、滾湯、煮海鮮、肉食和蔬菜，選材不同，配料與調味也各異，天氣越冷越是吃得滋味。以海鮮石鍋為例，會挑選當季的肥美海產入饌，並利用即日熬製的海鮮高湯增加味道層次。用石鍋以明火煮的海鮮，會伴飯及泡菜當作午飯或晚餐，暖胃且清新鮮甜。
韓國大廚 擅長正宗韓式家鄉菜
Chef Glenn曾用兩年時間，在首爾一間傳統韓式餐館學習烹調各類膳食，現為尖沙咀韓國餐廳SAMKEOLI的主廚。他擅長炮製經典的家庭式料理，對鑽研韓食歷史及文化充滿熱誠，希望通過自己的經驗和手藝，讓不同地方的客人體驗原汁原味的家鄉菜。為了烹飪出韓餐鮮香、惹味、清爽及豐盈的飲食風格與精髓，Chef Glenn堅持引入韓式醬料及調味品，配合新鮮食材及自家製的醃菜，呈現百分百地道風味。
示範菜式：韓式海鮮石鍋
分量：1人份 需時：2.5小時
材料：扇貝 1隻、鮮鮑 1隻、大蝦 1隻、青口 50克、金菇 適量、水芹段 少許、紅辣椒片 1隻、白飯 1碗、泡菜 適量
高湯：魚乾 3條、白蘿蔔 60克、昆布 2小塊、紅辣椒 3隻、蒜頭 10克、薑 10克、鮮冬菇 1隻、蜆 50克、韓式醬油 20毫升、鯷魚汁 10毫升、花鹽 5克、水 1.5公升
做法：
- 蜆浸水去沙，洗淨扇貝、鮮鮑、大蝦及青口，瀝乾。
- 白蘿蔔切大塊，薑切片。
- 將水注入湯鍋中，加鯷魚汁及韓式醬油調色。
- 下鮮冬菇、蜆、魚乾、花鹽、薑、紅辣椒、蒜頭、昆布及白蘿蔔。
- 大火煲滾，轉中火煲2小時，隔渣成高湯。
- 石鍋放進青口、扇貝、鮮鮑、大蝦及金菇。
- 注入高湯大火煮滾，加水芹段。
- 關火，用紅辣椒片裝飾，伴白飯及泡菜。
6招貼士教煮韓式海鮮石鍋
- 韓式鯷魚汁的味道有點像魚露，可增加湯品的鹹鮮味。
- 貝類或有殼的海產較適合用來做鍋物，加熱亦不易令鮮味流失。
- 正宗海鮮石鍋不會加大量醬料調味，精髓在於自熬鮮味高湯，食材主要是鮮菇、白蘿蔔、魚乾、鮮蜆及料頭等，並加入少許醬油及鯷魚汁吊味。
- 高湯具增香提鮮作用，可做鍋物湯底、冷麵汁、煮麵、煲粥或燉菜，用途廣泛。
- 海鮮高湯比肉湯或菜湯的保鮮期更短，建議即熬即用。
- 如想保留海鮮精華及細嫩口感，加入海鮮後大火煮滾便可，毋須長時間加熱。
SAMKEOLI
- 營業時間：12:00至15:00、17:00至23:00
- 地址：尖沙咀寶勒巷3至7A號萬事昌廣場1樓101號舖
- 查詢：9238 5375
- 網址：按此
文：EH 圖：星島日報
