意大利菜大廚示範牛膝意大利燉飯 5招秘訣教煮正宗風味｜世界煮意

意大利菜有不少經典，除薄餅、千層麵及風乾火腿外，還有味道層次豐盈和煙韌具咬口的燉飯。來自米蘭的意籍大廚Gabriele Fusi（意大利餐館Primo Posto Ristoro主廚），教大家用家鄉傳統食譜烹調牛膝意大利燉飯，是百分百正宗北意口味。

正宗意式風味 牛膝意大利燉飯食譜

在北意土生土長兼學習廚藝的Chef Gabriele表示，意大利人會以燉煮方法煮飯，逐少加入高湯，讓生米慢慢吸收足夠湯汁，變成彈牙又耐嚼的口感，即令意大利燉飯呈現Al dente的獨特質感，是傳統家常主食，但他國人吃不習慣的話，可能會以為意大利燉飯仍未熟透。意式燉飯一般會用平底鑊，邊煮邊注入海鮮或牛骨高湯，Gabriele分享的食譜是米蘭地道做法，主要食材是北意盛產的白米、牛膝肉、牛骨高湯與番紅花。

意大利餐館主廚Gabriele Fusi 擅長炮製家鄉料理

在意大利北部出生及長大的Chef Gabriele Fusi，是本地意式餐館Primo Posto Ristoro的主廚。Gabriele受父親熱愛入廚的影響而投身餐飲業，除曾在著名廚藝學院學習基本煮食技巧外，還加入過歐洲多家名牌食府的廚師團隊，擅長炮製正宗的家鄉料理及歐陸佳餚。對於餐廳出品，Gabriele堅持選用時令及優質食材作菜，煮法融合傳統風味與個人風格，展現當代意式飲食文化的精髓。

意大利米須用高湯慢火煮熟。

示範菜式：牛膝意大利燉飯

分量：1人份 需時：2.5小時

燉飯材料：意大利米160克、牛骨高湯適量、番紅花半茶匙、白酒20克、牛油37克、特級初榨橄欖油10克、熟成巴馬臣芝士碎40克

牛膝材料：牛膝肉400克、麵粉30克、牛油40克、特級初榨橄欖油20克、鹽適量、白胡椒適量、洋葱粒50克、甘筍粒50克、西芹粒50克、番茄膏半茶匙、紅酒300克、番荽碎20克、檸檬皮10克、蒜蓉3克

做法：

煮滾牛骨高湯關火，下番紅花浸2小時後，開小火保溫。 在牛膝肉表面撲上一層薄麵粉，用20克牛油起鑊放牛膝肉煎至兩面金黃，加鹽及白胡椒調味，取出備用。 原鑊下特級初榨橄欖油，放洋葱粒、甘筍粒及西芹粒炒軟至焦糖化，加番茄膏和紅酒略煮，用鹽與白胡椒調味。 把牛膝肉回鑊，上蓋用小火燉煮1.5小時。 切碎檸檬皮，加番荽碎及蒜蓉拌勻成香草醬。將意大利米放入預熱的平底鑊中，輕炒2至3分鐘。 注入白酒煮至收乾水分，加牛骨高湯至蓋過米面。 煮至米飯吸收所有湯汁後，再加適量高湯，重複煮飯及加湯步驟，需時約15分鐘。 將煮好的意大利飯離火，下20克牛油、熟成巴馬臣芝士碎及特級初榨橄欖油拌勻上碟，加燉好的牛膝肉，用香草醬點綴。

5招秘訣教煮 牛膝意大利燉飯

番紅花具調色作用，分量毋須太多，也不適合高溫長時間烹煮。 牛膝肉的肉味濃郁，能增加燉飯的味道層次。 北意白米吸水性高，能吸收湯汁精華。 白米用預熱的平底鑊輕炒，可帶出米香。 煮飯期間要用小火及不停攪拌，避免乾水及煮焦。



Primo Posto Ristoro

營業時間：星期一至日/17:00至00:00

地址：中環善慶街9號地下

查詢：9655 8851

網址：按此

文：EＨ 圖：星島日報