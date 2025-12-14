Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法國菜大廚教煮法式鴨肝凍批 零失敗法國名菜食譜｜世界煮意

飲食
更新時間：11:01 2025-12-14 HKT
發佈時間：11:01 2025-12-14 HKT

法國菜常用食材Foie Gras（肥肝），是名貴的頂級食材，許多名廚會嚴挑優質鵝肝或鴨肝入饌，配合精準調味及烹飪技巧，炮製桌上佳餚。今天請來Chef Cédric Tsia（法式酒館Babette Social Eatery的創辦人兼主廚），教大家自製法式名菜鴨肝凍批，做法簡單且造型精緻，是烹調節日盛宴的首選。

點擊圖輯睇法國菜大廚示範法式鴨肝凍批

法式鴨肝凍批零失敗食譜 善用調味中和油脂

來自巴黎的Chef Cédric Tsia表示，在法國，Foie Gras泛指選用指定環境與飼養方法的優質及頂級「肥肝」，可以是鵝肝或鴨肝。今天分享Tarte au Foie Gras凍批的食譜，採用來自法國的上乘鴨肝，可於大型或高級超市買到。Cédric說，無論用鵝肝或鴨肝作菜，都須留意如何保留其幼滑鮮香、豐腴油潤的獨特口感，並利用食材及調味平衡油膩。

法式酒館Babette Social Eatery主廚 Cédric Tsia

在法國巴黎出生及長大的Chef Cédric Tsia，是本地法式酒館Babette Social Eatery的創辦人兼主廚，他曾是著名米芝蓮星級餐廳Amber及Louise廚師團隊的成員，擅長炮製高級精品及傳統風味的地道法國菜。Chef Cédric對食材要求嚴謹，堅持由家鄉引入合時用料，配合豐富入廚經驗，呈現法式料理的烹調精髓及注重造型擺盤的飲食風格，為客人帶來正宗法餐的用餐體驗。
 

加入白蘭地為法式鴨肝凍批提味。
加入白蘭地為法式鴨肝凍批提味。

 

示範菜式：法式鴨肝凍批

分量：3人份 需時：90分鐘

材料：鴨肝100克、酥皮撻3個、啤梨半個、番荽3克、海鹽少許、白蘭地20毫升、法葱3克、核桃20克、雪莉醋10毫升、忌廉80毫升、橄欖油1茶匙

做法：

  1. 番荽、法葱及核桃切碎。
  2. 啤梨去皮，切幼粒。
  3. 啤梨粒加核桃碎攪拌均勻。
  4. 加法葱拌勻，下海鹽、橄欖油及5毫升雪莉醋調味，拌成啤梨核桃醬。
  5. 鴨肝用海鹽調味，預熱平底鑊，加鴨肝煎至兩面金黃。
  6. 注入白蘭地，用火槍點火燒出酒香。
  7. 將鴨肝、忌廉及5毫升雪莉醋放入攪拌機中，攪拌至綿滑成鴨肝慕絲，放入雪櫃冷藏1小時間。
  8. 把鴨肝慕絲放入唧袋，唧入酥皮撻中加啤梨核桃醬，用番荽裝飾。

6招秘訣教煮法式鴨肝凍批

  1. 毋須加油起鑊，燒熱平底鑊把鴨肝煎至兩面金黃及酥脆。
  2. 加適量白蘭地為鴨肝提香。
  3. 可隨喜好選鮮果，但不宜用水分太多的水果。
  4. 脆口鬆化的核桃，提升了鴨肝慕絲的口感和層次。
  5. 新鮮啤梨的酸甜果香，有助平衡鴨肝的油脂。
  6. 加雪莉醋（Sherry Vinegar）中和鴨肝油膩，雪莉醋是用釀製過雪莉酒的橡木桶發酵及陳釀，富有陳醋醇厚而柔和的酸香，還具橡木桶、堅果及水果的複雜層次，加上酸中帶點甜美，是百搭調味品。
     

Babette Social Eatery
地址：中環德輔道中173號南豐Place地下G-3號舖
查詢：9369 5861
網址：按此

文：EH  圖：星島日報
 

