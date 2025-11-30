泰菜大廚示範泰式沙嗲串燒食譜 4招秘訣教煮地道風味｜世界煮意

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：10:00 2025-11-30 HKT
發佈時間：10:00 2025-11-30 HKT

沙嗲串燒是地道東南亞美食，亦是最具代表性的泰國街頭美食。今天請來出生於泰國東北部的Chef Art Sinlaparkorn（泰國餐廳Siaw聯合創辦人及行政總廚），分享泰式傳統串燒及沙嗲醬的製法，教大家自製地道風味。

點擊圖輯睇泰菜大廚示範泰式沙嗲串燒食譜 

泰式沙嗲串燒 着重醃料和沙嗲醬

世界各地都有獨特的烤肉技巧與烹製過程，在泰國小店或攤販最常見的烤肉就是沙嗲串燒。Chef Art表示，沙嗲串燒做法是把醃製入味的肉塊，串在約6吋長的竹籤上，以炭火或烤箱燒熟至微焦，吃時蘸沙嗲醬，充滿油脂香氣及濃郁滋味。泰國人少用牛肉入饌，串燒的食材為豬及雞，並多用豬腩肉，貪其肥瘦均勻，燒烤起來分外鮮香豐腴，嫩滑富彈性的雞腿肉也是首選。
泰國串燒還注重醃料及沙嗲蘸醬的做法。Chef Art說，醃料利用新鮮香料、調味品、椰漿、煉奶及料頭，調配出鮮、香、甜、辛、甘、辣的味道層次，能豐富肉味及辟除臊味。沙嗲醬着重椰漿、椰糖及花生的香味，質感比其他東南亞地區的更濃稠，因此煮醬時要留意火候及時間，避免醬汁太稀或燒焦。

Chef Art Sinlaparkorn擅長泰國菜

在泰國東北部出生並長大的Chef Art Sinlaparkorn，自小受祖母熏陶對烹飪充滿熱誠。他完成大學學士學位後，曾於大型企業工作，但未如理想的生活，令他決定改行去餐廳由低做起，學習更多泰國地方料理的傳統技巧。來港後，Chef Art曾在本地多間知名及米芝蓮必比登美食推薦的泰式餐廳任職，累積更豐富的煮食經驗。今年，他不但成為泰國餐廳Siaw聯合創辦人及行政總廚，還實現了將家鄉街頭美食帶到美食天堂的願望。

泰國串燒多用豬及雞炮製。
泰式沙嗲串燒

分量：5人份  需時：4小時

材料：雞髀肉300克、豬腩肉300克、長竹籤適量

醃醬材料：香茅片10克、蒜頭15克、芫荽頭25克、香葉4塊、白胡椒粒半茶匙、高樑薑5克、芫荽子1/4 茶匙、蠔油30克、椰糖35克、醬油15克、美極15克、椰漿15克、煉奶20克、菜油 40克、咖喱粉 0.5 茶匙

沙嗲醬材料：椰漿65克、紅咖喱膏50克、椰糖67.5克、醬油5克、魚露1.5克、花奶10克、煉奶10克、水55克、八角1.5克、肉桂條 2.5克、羅望子醬10克、花生碎67.5克、辣椒油30克

做法：

  1. 雞髀肉和豬腩肉洗淨瀝乾，切塊。
  2. 將醃醬材料放進攪拌機，攪拌成醬後分成兩等份。
  3. 雞髀肉及豬腩肉分別加醃醬拌勻，醃至少3小時。
  4. 把長竹籤放入清水中浸泡15分鐘，瀝乾備用。
  5. 慢火煮滾椰漿，下紅咖喱膏邊煮邊攪拌均勻。
  6. 加椰糖煮至焦糖色，放醬油、魚露、花奶、煉奶及水略煮。
  7. 加八角、肉桂條、羅望子醬、花生碎及辣椒油，慢火煮10分鐘，待涼成沙嗲醬。
  8. 用長竹籤分別串上雞髀肉與豬腩肉，每邊燒4分鐘上碟，佐沙嗲醬。
     

泰式沙嗲串燒 烹飪貼士

  1. 雞髀肉及豬腩肉都有油脂，燒起來分外豐腴。
  2. 用剩的沙嗲醬可放進密封玻璃瓶冷藏，保鮮期約2至3天。
  3. 泰式沙嗲醬比其他東南亞地區的更濃稠，煮醬時要留意火候及時間，避免燒焦。
  4. 煮沙嗲醬須按次序加入材料。
     

Siaw
營業時間：星期一至四/12:00至15:00、18:00至22:00；星期五及六/12:00至15:00、18:00至23:00；星期日/12:00至15:00、18:00至22:00
地址：尖沙咀赫德道8號地舖
查詢：9229 1655
網址：按此

圖：星島日報

 

