泰菜大廚示範泰式沙嗲串燒食譜 4招秘訣教煮地道風味｜世界煮意

沙嗲串燒是地道東南亞美食，亦是最具代表性的泰國街頭美食。今天請來出生於泰國東北部的Chef Art Sinlaparkorn（泰國餐廳Siaw聯合創辦人及行政總廚），分享泰式傳統串燒及沙嗲醬的製法，教大家自製地道風味。

點擊圖輯睇泰菜大廚示範泰式沙嗲串燒食譜

泰式沙嗲串燒 着重醃料和沙嗲醬

世界各地都有獨特的烤肉技巧與烹製過程，在泰國小店或攤販最常見的烤肉就是沙嗲串燒。Chef Art表示，沙嗲串燒做法是把醃製入味的肉塊，串在約6吋長的竹籤上，以炭火或烤箱燒熟至微焦，吃時蘸沙嗲醬，充滿油脂香氣及濃郁滋味。泰國人少用牛肉入饌，串燒的食材為豬及雞，並多用豬腩肉，貪其肥瘦均勻，燒烤起來分外鮮香豐腴，嫩滑富彈性的雞腿肉也是首選。

泰國串燒還注重醃料及沙嗲蘸醬的做法。Chef Art說，醃料利用新鮮香料、調味品、椰漿、煉奶及料頭，調配出鮮、香、甜、辛、甘、辣的味道層次，能豐富肉味及辟除臊味。沙嗲醬着重椰漿、椰糖及花生的香味，質感比其他東南亞地區的更濃稠，因此煮醬時要留意火候及時間，避免醬汁太稀或燒焦。

Chef Art Sinlaparkorn擅長泰國菜

在泰國東北部出生並長大的Chef Art Sinlaparkorn，自小受祖母熏陶對烹飪充滿熱誠。他完成大學學士學位後，曾於大型企業工作，但未如理想的生活，令他決定改行去餐廳由低做起，學習更多泰國地方料理的傳統技巧。來港後，Chef Art曾在本地多間知名及米芝蓮必比登美食推薦的泰式餐廳任職，累積更豐富的煮食經驗。今年，他不但成為泰國餐廳Siaw聯合創辦人及行政總廚，還實現了將家鄉街頭美食帶到美食天堂的願望。

泰國串燒多用豬及雞炮製。

泰式沙嗲串燒

分量：5人份 需時：4小時

材料：雞髀肉300克、豬腩肉300克、長竹籤適量

醃醬材料：香茅片10克、蒜頭15克、芫荽頭25克、香葉4塊、白胡椒粒半茶匙、高樑薑5克、芫荽子1/4 茶匙、蠔油30克、椰糖35克、醬油15克、美極15克、椰漿15克、煉奶20克、菜油 40克、咖喱粉 0.5 茶匙

沙嗲醬材料：椰漿65克、紅咖喱膏50克、椰糖67.5克、醬油5克、魚露1.5克、花奶10克、煉奶10克、水55克、八角1.5克、肉桂條 2.5克、羅望子醬10克、花生碎67.5克、辣椒油30克

做法：

雞髀肉和豬腩肉洗淨瀝乾，切塊。 將醃醬材料放進攪拌機，攪拌成醬後分成兩等份。 雞髀肉及豬腩肉分別加醃醬拌勻，醃至少3小時。 把長竹籤放入清水中浸泡15分鐘，瀝乾備用。 慢火煮滾椰漿，下紅咖喱膏邊煮邊攪拌均勻。 加椰糖煮至焦糖色，放醬油、魚露、花奶、煉奶及水略煮。 加八角、肉桂條、羅望子醬、花生碎及辣椒油，慢火煮10分鐘，待涼成沙嗲醬。 用長竹籤分別串上雞髀肉與豬腩肉，每邊燒4分鐘上碟，佐沙嗲醬。



泰式沙嗲串燒 烹飪貼士

雞髀肉及豬腩肉都有油脂，燒起來分外豐腴。 用剩的沙嗲醬可放進密封玻璃瓶冷藏，保鮮期約2至3天。 泰式沙嗲醬比其他東南亞地區的更濃稠，煮醬時要留意火候及時間，避免燒焦。 煮沙嗲醬須按次序加入材料。



Siaw

營業時間：星期一至四/12:00至15:00、18:00至22:00；星期五及六/12:00至15:00、18:00至23:00；星期日/12:00至15:00、18:00至22:00

地址：尖沙咀赫德道8號地舖

查詢：9229 1655

網址：按此

文：EH 圖：星島日報