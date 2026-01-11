越南菜大廚教煮越南軟殼蟹米紙卷 5招秘訣還原地道風味｜世界煮意

越南菜主打清爽不膩的煮食風格，很受港人歡迎。精通越南地方菜的林偉鋒師傅（越南餐廳Bistro Hoi An區域主廚），今天分享著名越南涼菜軟殼蟹米紙卷的地道食譜，食材與做法都不繁複，是適合在家自製的越南開胃菜食譜。

點擊圖輯睇林偉鋒師傅示範越南軟殼蟹米紙卷食譜

越南地道涼菜 軟殼蟹米紙卷 新鮮香草去膩

在越南，米紙卷又叫腍卷，是將米漿製成的米紙，包裹海鮮、肉食、蔬菜、香草、水果與豆腐等餡料的地道美食，亦是家家戶戶都會烹製的越南家常料理，吃時蘸以魚露汁及花生醬，滋味可口且提鮮。林師傅表示，部分米紙卷的餡料如蝦、蟹、豬肉、牛肉及豆腐，都會預先灼熟、炸脆、炒香或煎製，然後將即食米紙浸軟包裹着吃。

米紙款式繁多

林師傅表示，單是米紙的款式已經多不勝數，如不同厚薄、大小及形狀的即食米紙、威化米紙及鮮米紙等。其中即食米紙最容易處理及配搭食材，用白開水浸泡至軟身，便可包裹配料捲起成米紙卷。威化米紙較為脆口，通常伴蔬菜、醬料和炒香的豬肉，吃時因應個人喜好自由配搭。鮮米紙呈網紙狀，通常用來炮製越式春卷，炸起來分外酥鬆香口。

林偉鋒師傅專注鑽研越南鄉土菜

有超過20年入廚經驗的林偉鋒師傅，是越南餐廳Bistro Hoi An的區域主廚。他擅長主理東南亞料理，近年開始專注鑽研越南各地的鄉土菜，並不時飛往當地，走訪不同餐廳及拜訪名廚學習正宗及地道的煮食風格、選材與調味技巧，更引入各種香料及食材，為餐廳設計季節限定菜譜。林師傅早前便前往越南中部城市會安，搜購特色調味品、時令蔬果及新鮮香草，希望炮製更多樣化的會安美食。



香草可為軟殼蟹中和油膩及提鮮。

示範菜式：越南軟殼蟹米紙卷

分量：4人份 需時：50分鐘

材料：軟殼蟹 2隻、即食米紙 4片、芒果 半個、牛油果 半個、青瓜 60克、甘筍 60克、紅毛菜 60克、芫荽 20克、薄荷葉 20克、刁草 10克、蒸餾水 適量

花生醬：蒜蓉 20克、花生醬 40克、海鮮醬 20克、水 200毫升

魚露汁：蒜蓉 10克、白醋 30毫升、糖 15克、魚露 30毫升、指天椒粒 10克、紅辣椒粒 10克

炸漿：天婦羅粉 50克、水 25毫升、油 少許

做法：

將炸漿材料攪拌至綿滑，拌勻魚露汁材料，撈勻花生醬材料。 牛油果及芒果去皮及切粗長條，甘筍和青瓜切幼絲。 軟殼蟹洗淨及瀝乾，沾上炸漿，放入180度滾油炸3分鐘，將炸好的軟殼蟹橫切一開二。 米紙放進蒸餾水中，浸至軟身。將米紙鋪平，左右兩邊向內摺疊。 依序加紅毛菜、甘筍絲、青瓜絲、芫荽、薄荷葉、刁草、牛油果、芒果及軟殼蟹捲起。 將米紙卷一開二，佐魚露汁與花生醬。



5招貼士學煮越南軟殼蟹米紙卷