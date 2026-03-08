美式烤豬肋骨做法/材料一文睇 4招秘訣教煮美國療癒菜｜世界煮意

美式烤豬肋骨是經典美國菜，是聚餐美食。今天請來擅長炮製煙燻烤肉的Chef Jörn Henninger（Smokehouse Bar & Grill行政主廚），分享這款經典料理的傳統做法，讓大家入廚自製正宗美國菜。

美式烤豬肋骨材料/做法

示範菜式：美式烤豬肋骨

分量：2人份 需時：2.5小時

材料：豬肋骨 1公斤、燒烤醬 300克、芥末 50克

調味料：蒜粉 40克、洋葱粉 40克、黑胡椒 20克、乾辣椒碎 20克、芫荽粉 20克、即溶咖啡粉 20克、鹽 10克、紅椒粉40克、煙燻紅椒粉 20克

做法：

吸乾豬肋骨水分，用手撕起肋骨上的薄膜。 在大碗中加入調味料，攪拌均勻。 將芥末均勻地塗抹在豬肋骨表面，再灑上調味料。 將豬肋骨放在加有牛油紙的焗盤，用145度焗1.5小時。 取出豬肋骨，塗抹燒烤醬，包裹錫紙，放回145度焗爐內焗30分鐘。 取出豬肋骨靜置15分鐘，上碟。

4招秘訣教煮美式烤豬肋骨

調味料中加入適量咖啡粉，利用少許苦澀味凸顯燒烤醬的甜味。 用來自美國的冰鮮豬肋骨，貪其肉嫩鮮美。 不同品牌及地區生產的美國燒烤醬，各有不同風味，如偏甜或煙燻較重，選購時留意標籤。 調味料的分量和種類可因應個人口味調校。



先在豬肋骨塗上燒烤醬再放入焗爐烤焗。

美式烤豬肋骨 美式療癒菜着重調味

由歐洲多種菜系融合而成的美國料理，雖然只有數百年歷史，卻是許多人心目中的療癒美食。Chef Jörn Henninger說，美國菜除大家熟悉的漢堡包和熱狗等速食外，還有做法及選材都很講究的烤豬肋骨。這道菜注重挑選合適部位、醃料及慢烤等工序，是當地人周末聚餐與室外燒烤的必備佳餚，吃時伴以沙律或薯條，以及配上一大杯冰凍啤酒，吃得很滿足。

調味料的配方，家家戶戶或餐廳都略有不同，主要作用是增香提鮮，成分包括蒜粉、黑胡椒、乾辣椒碎、芫荽粉及煙燻紅椒粉等，吃起來充滿辛香鮮甜的濃郁味道。Chef Jörn Henninger表示，有的食譜為凸顯某種口感，還會融合自家秘方。

Chef Jörn Henninger擅長炮製肉饌

於德國出生及成長的Chef Jörn Henninger，是本地燒烤及煙燻烤肉餐廳Smokehouse Bar & Grill的行政主廚。他曾在歐洲多間著名西餐廳工作，擅長挑選不同部位及產地的肉品，利用煙燻、熟成、慢煮及燒烤等煮食技巧，提升各類肉扒的獨特口感。為凸顯各國燒烤美食的地道風味，Chef Jörn Henninger曾深入鑽研及引入不同地方的調味品及醃料，為求炮製出正宗配方的烤肉。

Smokehouse Bar & Grill