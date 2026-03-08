美式烤豬肋骨做法/材料一文睇 4招秘訣教煮美國療癒菜｜世界煮意
更新時間：11:00 2026-03-08 HKT
美式烤豬肋骨是經典美國菜，是聚餐美食。今天請來擅長炮製煙燻烤肉的Chef Jörn Henninger（Smokehouse Bar & Grill行政主廚），分享這款經典料理的傳統做法，讓大家入廚自製正宗美國菜。
美式烤豬肋骨材料/做法
示範菜式：美式烤豬肋骨
- 分量：2人份 需時：2.5小時
- 材料：豬肋骨 1公斤、燒烤醬 300克、芥末 50克
- 調味料：蒜粉 40克、洋葱粉 40克、黑胡椒 20克、乾辣椒碎 20克、芫荽粉 20克、即溶咖啡粉 20克、鹽 10克、紅椒粉40克、煙燻紅椒粉 20克
做法：
- 吸乾豬肋骨水分，用手撕起肋骨上的薄膜。
- 在大碗中加入調味料，攪拌均勻。
- 將芥末均勻地塗抹在豬肋骨表面，再灑上調味料。
- 將豬肋骨放在加有牛油紙的焗盤，用145度焗1.5小時。
- 取出豬肋骨，塗抹燒烤醬，包裹錫紙，放回145度焗爐內焗30分鐘。
- 取出豬肋骨靜置15分鐘，上碟。
4招秘訣教煮美式烤豬肋骨
- 調味料中加入適量咖啡粉，利用少許苦澀味凸顯燒烤醬的甜味。
- 用來自美國的冰鮮豬肋骨，貪其肉嫩鮮美。
- 不同品牌及地區生產的美國燒烤醬，各有不同風味，如偏甜或煙燻較重，選購時留意標籤。
- 調味料的分量和種類可因應個人口味調校。
美式烤豬肋骨 美式療癒菜着重調味
由歐洲多種菜系融合而成的美國料理，雖然只有數百年歷史，卻是許多人心目中的療癒美食。Chef Jörn Henninger說，美國菜除大家熟悉的漢堡包和熱狗等速食外，還有做法及選材都很講究的烤豬肋骨。這道菜注重挑選合適部位、醃料及慢烤等工序，是當地人周末聚餐與室外燒烤的必備佳餚，吃時伴以沙律或薯條，以及配上一大杯冰凍啤酒，吃得很滿足。
調味料的配方，家家戶戶或餐廳都略有不同，主要作用是增香提鮮，成分包括蒜粉、黑胡椒、乾辣椒碎、芫荽粉及煙燻紅椒粉等，吃起來充滿辛香鮮甜的濃郁味道。Chef Jörn Henninger表示，有的食譜為凸顯某種口感，還會融合自家秘方。
Chef Jörn Henninger擅長炮製肉饌
於德國出生及成長的Chef Jörn Henninger，是本地燒烤及煙燻烤肉餐廳Smokehouse Bar & Grill的行政主廚。他曾在歐洲多間著名西餐廳工作，擅長挑選不同部位及產地的肉品，利用煙燻、熟成、慢煮及燒烤等煮食技巧，提升各類肉扒的獨特口感。為凸顯各國燒烤美食的地道風味，Chef Jörn Henninger曾深入鑽研及引入不同地方的調味品及醃料，為求炮製出正宗配方的烤肉。
Smokehouse Bar & Grill
- 營業時間：星期一至五/12:00至23:00；星期六及日/12:00至00:00
- 地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊13樓05號舖
- 查詢：2972 0078
- 網址：按此
