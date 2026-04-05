澳洲煎羊架做法/材料一文睇 4招秘訣教煮澳洲經典菜｜世界煮意

澳洲煎羊架是當地經典菜，因澳洲盛產優質的羊肉和牛肉，故有不少做法獨特的羊肉及牛肉佳餚。擅長處理世界各地肉品的Chef Arnold Chan（西餐廳WATERMARK廚師長)），今天示範炮製澳洲煎羊架的做法及秘訣，能保留肉質鮮美幼嫩的天然風味。

澳洲煎羊架材料/做法

示範菜式：澳洲煎羊架

分量：1人份 需時：50分鐘

材料：澳洲羊架 250克、蒜頭 4瓣、迷迭香 15克、初榨橄欖油 30毫升、橄欖果渣油 80毫升、燒汁 少許、配菜 適量、香草醬 少許、果醬 少許

醃料：海鹽 10克、黑胡椒碎 10克

調味：海鹽 5克、黑胡椒碎 5克

做法：

洗淨羊架，吸乾水分，加海鹽及黑胡椒碎醃20分鐘。 將蒜頭、10克迷迭香、初榨橄欖油及羊架放入密實袋封口，放入58度熱水中，浸煮1小時。 取出羊架，抹去表面油分，灑上海鹽及黑胡椒碎調味。 燒熱鑊加果渣油，下羊架，用大火每邊煎45秒，羊架切件上碟，加香草醬、果醬及配菜，淋燒汁，用剩餘迷迭香裝飾。



4招秘訣教煮澳洲煎羊架

5至8個月的澳洲羊架肉質鮮嫩，大火煎能封鎖肉汁。 蒜頭放入慢煮袋前略拍扁，更易出色。 迷迭香融合了辛辣甘澀、薄荷松木及馥郁果味的複雜香氣，能平衡羊肉的油脂及辟去羶味。 迷迭香高溫或長時間加熱，避免氣味過於濃烈，蓋過羊架的鮮味與肉香。



先慢煮再煎香 煎羊架外脆內嫩

澳洲有許多平原的地下水豐盈，加上無污染的生態環境，農業與畜牧業發達。經常引入澳洲肉扒的Chef Arnold Chan表示，當地的農場崇尚自由放牧式養飼牲畜，盛產的牛肉與羊肉甚受歐陸菜大廚歡迎。澳洲的飲食風格結合了地中海、美式及歐陸等多國料理的精髓，世界聞名的美食雖然不如法式或意大利料理，但當地人炮製羊肉卻有一手，擅長利用慢煮後香煎或調味再直接用明火燒烤，呈現肉嫩鮮美的獨特口感。

用慢煮方法烹調羊架，會在慢煮過程中加初榨橄欖油、蒜頭和迷迭香，以低溫慢慢將香味浸入羊肉裏面。香煎時就以可耐高溫加熱的橄欖果渣油，大火來封鎖羊架的肉汁，做出外脆內嫩的效果。蘸醬方面，簡單佐喜歡的果醬與香草醬，清新芳香。

大廚擅長歐陸菜

對烹飪歐陸菜充滿熱誠的Chef Arnold Chan，曾於本地多間著名及米芝蓮西餐廳學習基本功，現任職西餐廳WATERMARK的廚師長。在Arnold以往10多年的學藝過程中，不但有機會與多位國際級名廚共事，他還學會善用資源，藉入廚鑽研來自世界各地的優質食材，然後融會貫通、精益求精，利用合適的烹飪手法和配搭得宜，呈現每道料理的最佳風味。



WATERMARK

營業時間：12:00至22:00

地址：中環7號天星碼頭平台L號鋪

查詢：2167 7251

網址：按此

文：EH 圖：星島日報

