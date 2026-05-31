冬蔭功做法/材料一文睇 4招秘訣教煮泰國宮廷御膳｜世界煮意
更新時間：11:00 2026-05-31 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-31 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-31 HKT
冬蔭功是利用新鮮香草、醬料和鮮蝦煲成的酸辣蝦湯，不但是著名泰國菜，更被例入人類非物質文化遺產。今天請來泰籍大廚Chef Lee（芭堤雅泰國餐館主廚），分享正宗泰國冬蔭功的食譜，讓大家自製醒胃的經典泰菜。
冬蔭功做法/材料一文睇
正宗冬蔭功是酸辣蝦湯
泰文中的「冬蔭」（Tom Yum），即是用高湯加南薑、指天椒、青檸、香茅、檸檬葉、辣椒膏，以及魚露等煲成的酸辣湯，而「功」（Kung）代表蝦。因此，傳統又正宗的「冬蔭功」應該是酸辣蝦湯，後來才出現加雞肉或其他海鮮的版本。來自芭堤雅的Chef Lee指出，冬蔭功據說源於18世紀的泰國中部，曾是專為皇室人員促進食欲而設計的宮廷御膳，流傳後世成為國民美食，甚至聞名天下，成為人類非物質文化遺產。
大廚精通地道泰菜
來自泰國芭堤雅的Chef Lee，來港擔任芭堤雅泰國餐館主廚之前，曾在家鄉多間著名的泰菜餐館工作，精通不同地方的煮食風格。有近20年烹調經驗的Chef Lee，除了親自入廚炮製地道的經典菜餚，還會因應季節設計特色及時令餐單，他對炮製傳統泰菜充滿熱誠，希望通過廚藝，讓更多香港人體驗正宗泰國飲食文化的精髓。
示範菜式：冬蔭功
- 分量：1人份 需時：40分鐘
- 材料：大頭蝦 3隻、高湯 400毫升、香茅/切片 1條、檸檬葉/切小塊 3塊、南薑 4片、指天椒/切粒 6隻、乾葱/切半 3粒、草菇/切半 50克、泰國辣椒膏 1湯匙、砂糖 少許、椰奶 2湯匙、新鮮青檸汁 3湯匙、魚露 1.5湯匙、芫荽碎 適量
做法：
- 大頭蝦洗淨及瀝乾水分，剪掉蝦鬚。2. 剪下蝦頭，再在蝦背剪一下。3. 煮滾高湯，下香茅、檸檬葉、南薑、指天椒及乾葱煮滾。
- 加蝦頭及蝦身煮5分鐘。5. 放入草菇煮滾。
- 加泰國辣椒膏及砂糖，煮滾後轉小火煲3分鐘。7. 注入椰奶、1湯匙青檸汁加魚露調味，關火。
- 下剩餘青檸汁，用芫荽碎裝飾。
4招秘訣教煮泰國冬蔭功
- 新鮮青檸汁除有調味作用，還令湯汁更清香。
- 煮冬蔭功建議用大頭蝦，其豐腴蝦膏入口鮮美甘甜。
- 可到東南亞雜貨店選購產自泰國的辣椒膏和魚露，煮出來的冬蔭功味道更地道。
- 泰國辣椒膏用多種香料製成，味道層次豐富。
延伸閱讀：
日式豚肉生薑燒做法/材料一文睇 5招秘訣教煮宮崎鄉土料理｜世界煮意
西班牙風味八爪魚做法/材料一文睇 3招秘訣教煮地道佐酒菜｜世界煮意
最Hit
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
2026-05-29 22:57 HKT
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星 父愛大爆發網民促認做契仔 童星曾合作李連杰現已進軍國際
2026-05-30 09:00 HKT
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
2026-05-30 10:00 HKT
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
2026-05-30 07:00 HKT