冬蔭功做法/材料一文睇 4招秘訣教煮泰國宮廷御膳｜世界煮意

冬蔭功是利用新鮮香草、醬料和鮮蝦煲成的酸辣蝦湯，不但是著名泰國菜，更被例入人類非物質文化遺產。今天請來泰籍大廚Chef Lee（芭堤雅泰國餐館主廚），分享正宗泰國冬蔭功的食譜，讓大家自製醒胃的經典泰菜。

冬蔭功做法/材料一文睇

正宗冬蔭功是酸辣蝦湯

泰文中的「冬蔭」（Tom Yum），即是用高湯加南薑、指天椒、青檸、香茅、檸檬葉、辣椒膏，以及魚露等煲成的酸辣湯，而「功」（Kung）代表蝦。因此，傳統又正宗的「冬蔭功」應該是酸辣蝦湯，後來才出現加雞肉或其他海鮮的版本。來自芭堤雅的Chef Lee指出，冬蔭功據說源於18世紀的泰國中部，曾是專為皇室人員促進食欲而設計的宮廷御膳，流傳後世成為國民美食，甚至聞名天下，成為人類非物質文化遺產。

大廚精通地道泰菜

來自泰國芭堤雅的Chef Lee，來港擔任芭堤雅泰國餐館主廚之前，曾在家鄉多間著名的泰菜餐館工作，精通不同地方的煮食風格。有近20年烹調經驗的Chef Lee，除了親自入廚炮製地道的經典菜餚，還會因應季節設計特色及時令餐單，他對炮製傳統泰菜充滿熱誠，希望通過廚藝，讓更多香港人體驗正宗泰國飲食文化的精髓。

示範菜式：冬蔭功

分量：1人份 需時：40分鐘

材料：大頭蝦 3隻、高湯 400毫升、香茅/切片 1條、檸檬葉/切小塊 3塊、南薑 4片、指天椒/切粒 6隻、乾葱/切半 3粒、草菇/切半 50克、泰國辣椒膏 1湯匙、砂糖 少許、椰奶 2湯匙、新鮮青檸汁 3湯匙、魚露 1.5湯匙、芫荽碎 適量

做法：

大頭蝦洗淨及瀝乾水分，剪掉蝦鬚。2. 剪下蝦頭，再在蝦背剪一下。3. 煮滾高湯，下香茅、檸檬葉、南薑、指天椒及乾葱煮滾。 加蝦頭及蝦身煮5分鐘。5. 放入草菇煮滾。 加泰國辣椒膏及砂糖，煮滾後轉小火煲3分鐘。7. 注入椰奶、1湯匙青檸汁加魚露調味，關火。 下剩餘青檸汁，用芫荽碎裝飾。

4招秘訣教煮泰國冬蔭功