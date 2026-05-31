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屯門黃金海岸酒店自助餐1折驚喜！$82起品嚐海鮮烤肉盛宴 歎大頭蝦/蟹腳/魚生/和牛

飲食
更新時間：20:43 2026-05-31 HKT
發佈時間：20:43 2026-05-31 HKT

香港黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳以幽雅的海洋風情與豐富的即製美食著稱，深受家庭與老饕歡迎。適逢 618 促銷，餐廳驚喜推出 1 折自助餐優惠，平日自助午餐只需港幣 $82，讓賓客能以極致優惠品嚐高質素盛宴！

6 月 1 日 15:00 開搶
【黃金海岸酒店自助餐】
>>按此預訂<<

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳 慢烤和牛與極致海鮮盛宴

聆渢咖啡廳於 6 月呈獻「亞洲風味盛會」自助晚餐，每位賓客可獲贈招牌胡椒大頭蝦一隻。現場更無限量供應雪花蟹腳及即切魚生，鮮味十足。熱葷則有慢烤和牛肩胛肉、泰式火山風味豬肋骨，而週五晚上戶外炭烤區更特別加推原隻脆皮烤乳豬。甜品則備有即製港式雞蛋仔，為豐盛的一餐完美作結。

超值 1 折！$82起任食自助午餐

是次推廣特設 1 折、買 1 送 2 及買 1 送 1 優惠，使用指定付款工具更可享折上折：

  • 優惠期：2026 年 6 月 1 日 15:00 至 6 月 7 日 23:59

  • 使用日期：2026 年 6 月 2 日至 7 月 15 日

  • 地址：香港青山公路 1 號 香港黃金海岸酒店低層地下 聆渢咖啡廳

  • >>按此預訂<<

優惠方案（已含加一服務費）

  • 【1 折驚喜】

    • 平日自助午餐（週一至五）：HK$82/位（原價 HK$449/位），每名會員限購一位。

    • 平日自助晚餐（週一至四）：HK$148/位（原價 HK$812/位），每名會員限購一位。

  • 【買 1 送 2（2 大 1 小）】

    • 自助午餐：HK$519 起/3 位（原價 HK$1,214 起）。

    • 自助晚餐：HK$930 起/3 位（原價 HK$2,105 起）。

  • 【買 1 送 1（父親節適用）】

    • 自助午餐：成人平均 HK$245 起、小童平均 HK$173 起、長者平均 HK$215 起。

    • 自助晚餐：成人平均 HK$443 起、小童平均 HK$263 起、長者平均 HK$323 起。

    • 註：6月20至21日父親節當日惠顧自助晚餐之父親，可額外獲贈原盅椰子雪耳雞湯一客。

尊享付款工具折扣

  • PayMe 用戶：滿 HK$500 減 HK$35【優惠碼：26PAY35】；滿 HK$1,000 減 HK$75【優惠碼：26PAY75】。

  • 八達通用戶：滿 HK$300 減 HK$30【優惠碼：26OT30】；滿 HK$600 減 HK$75【優惠碼：26OT75】。


【黃金海岸酒店自助餐】
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