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佳宝全場8折！一連4日 應節端午粽/糧油雜貨/水餃/飲品限時激減

飲食
更新時間：18:08 2026-05-31 HKT
發佈時間：18:08 2026-05-31 HKT

佳宝食品超級市場向來深受街坊歡迎，以平民價提供新鮮食材與優質糧油，是日常補給首選。為迎初夏，佳宝推一連四天「全場8折」優惠！不論食糧或端午粽皆有折扣，如招牌水餃僅$13.6一包，是不容錯過的入貨時機！

佳宝食品超級市場全場8折 精選端午粽及消暑啤酒勁減

這次佳宝限時優惠誠意十足，多款家常食品均有極高性價比。元初端午粽（台式滷肉/鹹蛋黃/紫糯栗子，300克）折後僅需$20一包，軟糯足料、鹹甜皆備，為端午提早做好準備。炎炎夏日更少不了消暑飲品，京鮮舫全麥拉格啤酒（6罐裝，折後$10.4）與七鮮蘇打汽水（6罐裝，折後$11.2）是解渴絕配。

優質糧油同樣有著數，佳樂牌茉莉香米（8公斤）與龍珠66頂級茉莉香米（5公斤）折後分別只需$64及$67.2，口感軟滑。烹調常用的獅球嘜花生油（4支裝，折後$97.6）與刀嘜芥花籽油（3支裝，折後$69.6）同樣超值。另外，經典維他港式奶茶（6包裝）買2排平均每排僅需$18.4；而最熱賣的七鮮白菜豬肉及粟米蔬菜豬肉水餃（504克）折後只需$13.6一包，是快捷午餐的首選。

佳宝全線分店八折優惠詳情

  • 優惠日期：2026年6月1日至6月4日（連續4天）

  • 適用分店：全線佳宝食品分店同步進行

  • 精選貨品折後價 (原價)

    • 七鮮白菜豬肉/粟米豬肉水餃(504g)：折後價 $13.6 ($16.9/包)

    • 佳樂牌/龍珠66香米(8kg/5kg)：折後價 $64 / $67.2

    • 京鮮舫啤酒(6罐) / 七鮮蘇打汽水(6罐)：折後價 $10.4 / $11.2

    • 獅球嘜花生油(4支) / 刀嘜芥花籽油(3支)：折後價 $97.6 / $69.6

    • 維他港式奶茶(6包)：買2排平均每排 $18.4 ($26.9/排)

    • 元初端午粽(300g)：折後價 $20/包 ($25)

  • 備註：數量有限，售完即止。折扣優惠將於付款時自動扣除。

 

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