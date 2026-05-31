昂坪360纜車20周年限時優惠！長者享專屬門票 1類人低至$45
更新時間：13:07 2026-05-31 HKT
發佈時間：13:07 2026-05-31 HKT
發佈時間：13:07 2026-05-31 HKT
昂坪360作為香港最受歡迎的矚目地標與旅遊景點之一，一直以其壯麗的360度大嶼山景致、獨特的纜車體驗及充滿特色的昂坪市集，深受本地市民與中外遊客的熱烈喜愛。這家著名景點於20周年之際，特別推出令人矚目的「回到開幕價」震撼優惠，香港居民最平只需$45起，即可再度搭乘來回標準車廂，重溫當年開幕時的熱潮與興奮！
港人尊享昂坪360超值門票 長者$68／小童$45
昂坪360自創立以來，憑藉連接東涌與昂坪的壯觀纜車路線，為無數旅客帶來俯瞰大嶼山天壇大佛、香港國際機場及港珠澳大橋的絕佳視角。在是次20周年的特別企劃中，主辦方極具創意地帶領大家重回2006年的開幕時光。香港居民只需在指定日子，親臨東涌纜車站售票處，即可以驚喜的歷史價格購入來回標準纜車門票。成人票價低至$88，長者只需$68，而3至11歲的小童更僅需$45。
昂坪360 20周年「回到開幕價」票價詳情
|票種
|適用對象及資格
|來回標準車廂優惠票價
|成人
|12 至 64 歲之香港居民
|港幣 $88 （原價$295）
|長者
|年滿 65 歲之香港居民（須出示有效香港身份證、樂悠咭或長者咭）
|港幣 $68（原價$155）
|小童
|3 至 11 歲之香港居民（根據附例，須由 15 歲或以上人士陪同）
|港幣 $45（原價$150）
|嬰兒
|0 至 2 歲之幼童
|免費
這項推廣無疑是與家人、朋友一同攜手出遊的完美契機。坐上舒適的標準車廂，隨着纜車漸漸攀升，東涌灣的碧海藍天、北大嶼山郊野公園的翠綠群山將盡收眼底。抵達昂坪市集後，旅客還可以漫步於充滿中國風情的特色街道，感受寧靜和諧的氛圍，並前往雄偉的天壇大佛與百年古剎寶蓮禪寺參拜，體驗一趟洗滌心靈的綠色郊遊之旅。這不僅是一次超值的旅程，更是一次重溫昔日情懷的溫馨集體回憶。
掌握指定日子與條款 輕鬆策劃纜車行程
以下詳細列出了昂坪360 20周年「回到開幕價」優惠的活動詳情，方便計劃行程：
- 優惠活動：20周年「回到開幕價」優惠
- 適用對象：持有效香港居民身份證明文件之香港居民
|2026年推廣月份
|指定優惠日期
|6月
|6月1日、6月22日至26日、6月29日至30日
|7月
|7月20日
|8月
|8月20日
|9月
|9月20日
|10月
|10月20日
|11月
|11月20日
|12月
|12月20日
- 購票地點：昂坪360東涌纜車站售票處 (此優惠不適用於網上預購)
- 乘坐纜車當日，賓客必須向職員出示有效的香港居民身份證明文件以供核實。
- 每出示一份有效香港居民身份證明文件，只限購買來回標準車廂門票乙張。
- 纜車門票僅限購買當日使用，逾期即告失效，且每張門票只限使用一次。
- 開放時間及纜車營運可能因天氣或其他特別情況變動，出發前請瀏覽官網查詢最新資訊。
- 查詢熱線：(852) 3666-0606
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