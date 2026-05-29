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將軍澳九龍東帝苑酒店半自助晚餐買一送一！$257歎羊架/鴨髀/海鮮意大利飯 自助甜品+沙律吧任食

飲食
更新時間：11:53 2026-05-29 HKT
發佈時間：11:53 2026-05-29 HKT

位於將軍澳的九龍東帝苑酒店，鄰近港鐵站且交通極為便利，其餐飲服務一直以優質食材及優雅舒適的環境深受廣大食客歡迎。近期九龍東帝苑酒店寶鑽廳8的週末半自助晚餐更推出「買一送一」震撼折扣。人均只需HK$257，即可品嚐精緻主菜如香煎牛柳及油封鴨髀，兼任食自助甜品與沙律吧，讓食客度過美好的週末時光。

5月29日 15:00 開搶
【九龍東帝苑酒店半自助晚餐優惠｜買一送一】
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將軍澳的九龍東帝苑酒店 週末半自助晚餐品味歐陸佳餚

這次於九龍東帝苑酒店2樓寶鑽廳8舉辦的「週末饗樂半自助晚餐」，為食客帶來豐富且層次分明的味覺享受。套餐首先會為每位食客奉上一杯醇厚的紅酒或白酒，讓用餐氣氛更添浪漫愜意。前菜方面，食客可於自助沙律吧自由挑選多款新鮮蔬菜，配搭是日精選餐湯，清新開胃，為豐盛的一餐揭開序幕。

主菜選擇同樣令人期待，餐廳會輪換供應多款精心炮製的優質歐陸菜式。當中包括肉質鮮嫩多汁的頂級牛柳、香氣四溢且烤至外焦內嫩的羊架、鮮甜細滑的煎比目魚、以經典法式工藝製作的油封鴨髀，以及吸收了濃郁海鮮精華的意大利飯。每一道主菜都展現了廚師的精湛廚藝與對食材的用心。用餐尾聲，更設有多款精緻誘人的自助甜品，並配以即磨咖啡或熱茶，為這趟美食之旅劃上最完美的句號。

5月29日 15:00 開搶
【九龍東帝苑酒店半自助晚餐優惠｜買一送一】
>>按此預訂<<

  • 優惠價錢：HK$514 / 2位（平均每位只需HK$257，原價為每位HK$471，此價格已包含原價之加一服務費）

  • 預訂日期：2026年5月29日下午15:00 至 2026年6月4日晚上23:59止

  • 用餐日期：2026年6月5日至6月21日（只限逢星期五、六、日供應，6月6日除外）

  • 用餐時間：晚上18:30至22:00

  • 餐廳地址：香港將軍澳唐德街3號九龍東帝苑酒店2樓寶鑽廳8

  • 交通及泊車：餐廳鄰近將軍澳港鐵站。凡惠顧晚餐消費滿HK$800，即可享3小時免費泊車優惠（其後每小時額外收費HK$50，車位有限，先到先得，不設預留）。

  • 訂單一經確認後，系統將自動為客人預留座位，客人無需再另行致電餐廳訂座。

  • 所有訂單於確認後，均不接受任何退款、更改或取消。

  • 特別推廣優惠不可與其他餐廳折扣或優惠一併使用。此外，所有菜單內容或會因應酒店餐廳當日的食材供應情況而有所更改，並不作另行通知。如有任何爭議，九龍東帝苑酒店將保留最終之決定權。所有宣傳圖片僅供參考。

 

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