政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 

再就業津貼試行計劃｜政府統計處早前（5月19日）公布，本港的最新失業率達3.7%，失業人數高達139,200人。為了鼓勵40歲或以上的中高齡市民重新投入勞動力市場，勞工處推行了為期三年的「再就業津貼試行計劃」，只要符合申請標準，每名重新就業的人士最高可獲$20,000津貼金額！

以下羅列「再就業津貼試行計劃」的津貼金額、申請資格及申請方法，一文睇清申請教學。

勞工處再就業津貼試行計劃！全職工作12個月可獲$20,000

勞工處推行的「再就業津貼試行計劃」，旨在鼓勵40歲或以上的中高齡市民重新投入勞動力市場 。

「再就業津貼試行計劃」自2024年7月起推行，截止上年年中（2025年5月），已錄得超過4.3萬名參加者及接近2.1萬宗就業個案，反應十分熱烈。再就業津貼分兩期發放，不論是做全職（如保安、清潔、文員），還是時間較彈性的兼職，只要持續工作，都可根據工作性質與工作時數獲取相應的財政支援。

津貼金額及發放標準：

工作性質 連續完成6個月工作之首期津貼 連續完成12個月工作之次期津貼 計劃期內累計最高津貼額 全職工作 港幣 10,000 元 港幣 10,000 元 港幣 20,000 元 兼職工作 港幣 5,000 元 港幣 5,000 元 港幣 10,000 元

申請資格｜符合5個條件 年齡/失業時間/受僱形式

申請人需要同時滿足以下所有核心條件，才符合計劃的參加要求 ：

年齡要求：登記時必須年滿 40 歲或以上（不設年齡上限）。 失業時間：在登記前，必須在香港連續 3 個月或以上 沒有從事任何有酬工作（打工、自僱或自己做生意皆不可）。 合法受僱：可以在香港合法打工。 與新工作無親屬關係：您與受僱公司的老闆不能有親屬關係。 非新工作公司管理層：您不能是受僱公司的東主、合夥人或董事。

申請津貼時序流程｜簡單6步登記教學

無論是申報工作還是申請津貼，「再就業津貼試行計劃」都有嚴格的「日期限制」，記得要按時提交表格，逾期將無法受理：

步驟 階段 具體行動與申報截止日期 第一步 登記參加 於入職前在計劃網站登記或遞交紙本表格（特殊情況下，最遲須於入職後的 1 個月內 補辦登記，且登記時必須仍受僱於該工作） 。 第二步 尋找工作 透過勞工處就業服務、招聘會或其他渠道成功獲聘 。 第三步 申報就業 成功入職後（包括中途轉換工作）的 1 個月內 必須向勞工處遞交《申報就業表格》，未在限期內呈報的個案將喪失津貼申請資格 。 第四步 申請第一期津貼 連續完成 6 個月工作後，須於隨後的 2 個月內 提交《再就業津貼申請表格》 。 第五步 申請第二期津貼 連續完成 12 個月工作後，須於隨後的 2 個月內 提交《再就業津貼申請表格》 。 第六步 審批及發放 勞工處在確認資料完整且準確無誤後，會向合資格人士發放津貼 。

就業支援與服務渠道

勞工處為參加者提供全面的線上與實體諮詢服務，並委任香港工會聯合會（工聯會）及港九勞工社團聯會（勞聯）於全港設立12個服務點，協助計劃推行：

服務渠道 聯絡或獲取服務方式 線上平台 勞工處「互動就業服務」網站（www.jobs.gov.hk） 熱線與中心 勞工處各區就業中心及電話就業服務熱線（2969 0888） 實體服務點 由工聯會及勞聯營運之全港 12 個服務點（提供線下登記與諮詢） 計劃專屬熱線 2116 0131 / 2397 7277



圖片及資料來源：再就業津貼試行計劃

