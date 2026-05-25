青衣茶記大割價求生！時光倒流價早餐$15 跟餐飲加$5 網民：薄利多銷也不錯

近年飲食業競爭激烈，適逢經濟環境轉變，不少食肆為了維持生意額，紛紛絞盡腦汁推出各項優惠吸客求存，務求在逆境中站穩陣腳。位於青衣的「俊達晞茶餐廳小廚」近日便採取了極端的定價策略，推出時光倒流價的$15早餐，試圖以極低價在淡市中突圍。

青衣茶餐廳時光倒流價早餐 粟米肉鬆腸/叉燒湯河$15

數名網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享青衣青怡薈的「俊達晞茶餐廳小廚」於星期一至五的早上6時至11時，推出僅售$15的特價早餐，款式每日不同，當中包括「粟米肉鬆腸」及「叉燒湯河」等選擇。若顧客需配搭凍或熱飲，亦只需額外加收5元，以極低廉的價格作招徠。

網民：薄利多銷也不錯

針對這場突如其來的價格戰，有網民擔心餐廳的營運狀況，直言「如果個個都食嗰個餐，頂唔到」。另一方面，有不少人認為定價極具吸引力，大讚該店為「良心店舖」及「好低食」，指連同飲品花費$20是非常划算。

同時，有部分網民從商業角度分析，指出「$15加$5凍飲都應該有得賺少少」，認為在租約未滿且必須交租的情況下，「薄利多銷也不錯，頂得幾耐得幾耐」。有留言更指出，即使利潤微薄也不代表會虧本，特價早餐除了能分擔租金與人工等固定成本，亦能收宣傳之效，保持食材新鮮，總好過店舖無人問津而「拍烏蠅」。

俊達晞茶餐廳小廚

地址：青衣青綠街7-19號青怡薈1樓12號舖

電話：2434 3256

營業時間：6am-11pm

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組