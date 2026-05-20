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長者飲茶有著數！稻香點心孖寶$20.8 自選蝦餃/雞粥/蒸包 星期一至日早市供應

飲食
更新時間：16:43 2026-05-20 HKT
發佈時間：16:43 2026-05-20 HKT

稻香長者優惠｜作為香港廣受歡迎的連鎖中式酒樓，稻香集團一直以提供優質且性價比高的傳統粵式點心而深受大眾及家庭食客愛戴。。近日，稻香特別推出名為「晨光老友記」的超值點心優惠，老友記只需以震撼價港幣$20.8，即可從十款指定精美點心中任選兩款配搭。

稻香「晨光老友記」點心孖寶$20.8 星期一至日早市供應

稻香「晨光老友記」點心孖寶$20.8 星期一至日早市供應
稻香「晨光老友記」點心孖寶$20.8 星期一至日早市供應

稻香長者優惠 自選十款經典點心 

這次「晨光老友記」的早茶推廣活動誠意十足，精心挑選了十款各具特色的傳統與創新點心供食客自由配搭。對於喜愛經典點心風味的食客來說，絕對不能錯過皮薄爽脆的「三式鮮蝦餃」，以及口感層次豐富的「三式蒸包」和「多味三式丸」。若想在早晨品嚐香脆惹味的款式，金黃酥脆的「百花釀脆油條」必定能滿足味蕾的享受。

除此之外，若食客偏好暖胃飽腹的選擇，鮮甜綿滑且火候十足的「鮮豬潤滑雞粥」，以及帶有微辛香氣的「胡椒湯豬手」皆是絕佳的早晨配搭。菜單上的其他風味之選還包括惹味開胃的「川汁餃子」、口感煙韌的「榨菜金錢肚絲蒸陳村粉」等。無論是偏好清淡鮮甜還是濃郁惹味的口味，都能為早晨注入滿滿活力，是極佳的飲茶好去處。

稻香晨光老友記優惠

  • 優惠供應時段：
    1. 星期一至星期六：上午 07:00 至 上午 11:00
    2. 星期日及公眾假期：上午 07:00 至 上午 10:00
  • 條款及細則：
    1. 此優惠只限堂食享用，不設外賣或攜走服務。
    2. 食客必須於中午 12:00 前完成結賬及離座。


資料來源：香港酒樓關注組

 

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