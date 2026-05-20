佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
更新時間：12:50 2026-05-20 HKT
發佈時間：12:50 2026-05-20 HKT
發佈時間：12:50 2026-05-20 HKT
佳宝8折優惠｜佳宝食品超級市場再度推出震撼全城的「驚喜快閃」推廣活動，顧客只需於短短四天的指定限期內前往購物，可享受全場新鮮蔬果、優質生鮮食材及糧油雜貨一律8折的超值優惠，絕對是精打細算一族的囤貨大好時機！
佳宝超市一連4日大劈價 全場貨品無門檻一律8折
佳宝一連4日全場8折優惠
明日起至5月24日，顧客只要到訪佳宝食品超級市場旗下任何一間分店，即可享有全場貨品無門檻8折優惠。值得一提的是，佳宝食品超級市場的分店網絡遍佈全港各區，地理位置十分便利，為顧客提供了極大的購物便捷度。
佳宝食品超級市場的優惠涵蓋了店內絕大部分的日常膳食必需品。無論是新鮮蔬果、生鮮肉類與海產，抑或是每個家庭廚房必備的糧油雜貨及急凍食品，均可以折扣價輕鬆購買，省下不少日常開支。。
佳宝快閃8折優惠
- 優惠期限：2026年5月21日 至 2026年5月24日（只限四天）
- 適用地點：全線分店同步進行
- 優惠詳情：活動期間內，顧客於店內購買新鮮蔬果、生鮮食材、糧油雜貨等全場指定貨品，於結賬時均可享有全單8折優惠。
資料來源：佳宝食品超級市場 Kai Bo Food Supermarket
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