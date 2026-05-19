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小米年中購物節！過百款人氣電子產品激減 電視/抽濕機/循環扇/耳機低至6折起

時尚購物
更新時間：19:25 2026-05-19 HKT
發佈時間：19:25 2026-05-19 HKT

「小米618年中購物優惠」2016強勢回歸，為大眾帶來過百款熱賣智能產品的震撼折扣，部分皇牌精選產品更激減高達港幣3,000元，絕對是升級隨身裝備與智能家居的最佳時機！

小米旗艦智能手機與流動配置限時激減

「小米618年中購物優惠」2016強勢回歸
「小米618年中購物優惠」2016強勢回歸

在本次618購物狂歡節中，多款備受市場矚目的高階旗艦手機、攝影神機以及人氣高性價比手機系列均推行破抵價優惠。除了提供誘人的直接價格扣減外，購買部分指定型號更會附送豐富的實用贈品，讓用戶能以最划算的預算，體驗極致流暢的拍攝效能與頂級娛樂享受。此外，各款智能手錶、運動手環及無線藍牙耳機亦同步推出驚喜折扣，無論是熱愛戶外運動的用家，還是追求高質音效的音樂迷，都能以超值價錢找到心頭好。Redmi Buds 6 Lite 更以低至$69的優惠價發售，抵扣率幾近6折，是必搶優惠之一。

智能家電大放送 輕鬆打造科技化家居

現代人越來越注重居家生活質素，智能家居設備自然成為今次優惠季的搶購焦點。是次618年中購物節的折扣範圍涵蓋了豐富的影音及家庭電器，例如擁有極致畫質與超高刷新率的大尺寸智能電視系列、能大幅減輕繁瑣家務負擔的掃地機器人，以及全天候守護全家呼吸健康的空氣淨化器等，全部均以驚喜特價發售。當中部分大型智能家電的折扣額度更冠絕全場，減幅高達數千元。消費者大可趁此年度大減價期間，以極低成本為家中添置各類智能好物，全方位享受科技帶來的便捷舒適生活。加上活動期間特設的折上折神券，絕對能讓精打細算的買家慳得更多。

小米618優惠詳情

  • 優惠推廣期限： 2026年5月20日至6月21日

  • 精選優惠詳情：

    • 電視類
      Xiaomi 智能顯示屏 Max 100" 2025 $15999 
      Xiaomi 智能顯示屏 S Mini LED 75" $4699
      Xiaomi 智能顯示屏 S Mini LED 55" $2999

    • 智能家電類
      小米智能空氣淨化器 Lite $2099
      小米智能除濕機 $1699 
      米家直流變頻落地扇 Pro $599
      米家空氣淨化器 6 $1099
      Xiaomi 無線吸塵器 G20 $949

    • 數碼/穿戴與配件
      Redmi Buds 6 Lite (黑/白色) | $69
      REDMI Buds 8 Active (藍/黑/白色) | $99
      Redmi Watch 5 Active (銀/午夜黑色) | $209 
      小米自帶線充電寶 20000 67W | $159

  • 條款及細則： 所有優惠產品、閃購商品及相關贈品數量有限，先到先得，售完即止。現金折扣券之使用受特定消費金額等條款限制，各項推廣優惠的最終決定權及具體細則，請一律參閱官方網站之最新公佈。

 

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