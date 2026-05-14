中環珍姐搬舖後人氣不減！午市高峰排近百人 重推$20起懷舊早餐 官方提2時段避人潮

中環人氣火鍋店「珍姐海鮮火鍋飯店」以手切騸牯牛及獨特用餐氣氛馳名，早前告別位於和安里的舊舖，進駐中環高級商廈，吸引大批忠實食客追隨。搬遷後，「珍姐」人氣依然火爆，除了首度推出低至$25的抵食早餐，午市高峰期一度出現近百人排隊的盛況，有食客更於社交平台發文，無奈表示：「要幾點去珍姐先唔駛排？」餐廳官方對此亦有回應，提醒食客可於指定時段前往避免長時間排隊。

中環珍姐搬舖人氣不減！午市高峰近百人排隊開餐 重推「珍姐餐室」懷舊早餐$20起

中環名店「珍姐海鮮火鍋」向來是區內上班族的熱門飯堂，午市主打海南雞飯、咖喱羊排飯等碟頭飯；晚市則為港式火鍋店，除了用料講究，供應新鮮手切騸牯牛肉、生猛海鮮，店內的用餐氣氛同樣備受食客歡迎。早前，「珍姐」因租約及舖位結構問題告別和安里舊舖，並於3月31日正式結業。隨後宣布進駐同區高級商廈太子大廈地下，人氣依然火爆，午市仍然吸引大批打工仔排隊。《星島頭條》記者於今日（5月14日）中午11時45分左右到達，發現店外已有超過60人排隊，大部分是附近的上班一族，排隊人龍沿遮打道不斷延伸，情況相當墟冚！

與此同時，餐廳宣布推出「珍姐海鮮火鍋」前身「珍姐餐室」的懷舊早餐，供應4款選擇，並以開業時價格供應，包括$20忌廉湯火腿通粉、$25番茄牛肉通粉、$25煎雙蛋多士及$35封門柳鮮牛滑蛋多士，配$12冷熱茶啡，由每日早上8時開始營業，人氣同樣高企，有網民表示上午8時30分被告知炒蛋售罄，想食就要提早到場！

官方提2時段唔駛排 網民不解：排得來嘅時間都食完

面對超長人龍，有食客在社交平台發文表示：「要幾點去珍姐先唔駛排？」對此，有網民表示即使是在舊址「以前响巷仔都要排」，有食客則分享可避開午市高峰時間，「我通常（上午）11:30 or 11:45到就唔駛排」、「（下午）1:30後都係等10-15分鐘」。餐廳官方亦有親自回覆，提醒若想避開排隊人龍，可選擇上午11時30分前或下午1時30分後到訪。

對於「珍姐」搬舖後依然大排長龍的現象，網民反應不一。有人對花時間排隊表示不解，認為「排得來嘅時間都食完」；有網民則表示，「中環返工大部分2粒鐘lunch」，而且不少人認為在辦公室侷促良久，比起節省時間，「寧願出去排隊食飯嘅都唔少人」。

來源：bigjjseafood@Threads