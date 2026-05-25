3大連鎖酒樓齊推免加一服務費！全年晚市適用/長者專享 網民斥暗藏「魔鬼細節」...

面對近期本港餐飲業的結業潮及消費模式轉變的挑戰，本地食肆經營環境日益嚴峻，不少餐廳紛紛變陣求存。為挽回流失的客源並吸引本地食客消費，本地3大連鎖酒樓近期於旗下分店相繼推出「免加一」優惠，當中涵蓋晚市黃金時段免收服務費，以及針對長者推出的早市特惠。

酒樓新行規！？京都/富港/蓮香推免加一服務費吸客

有網民在社交平台上發文分享「京都大酒樓」在門外擺放出的「晚飯喜訊」宣傳海報，宣布即日起至今年8月31日期間，全線分店的晚市時段將免收加一服務費。面對酒樓突如其來的優惠折扣，該名網民在帖文中不禁感嘆現時市道疲弱，並留言稱「生意難做，晚市免收加一！」

事實上，豁免傳統的「加一」服務費已逐漸成為本地酒樓近期的主流營銷策略。除了上述酒樓外，連鎖品牌「富港酒樓」早於去年底已率先變陣，在全線分店推出「全年晚市免收加一」的長期優惠。

此外，充滿懷舊氣息的「蓮香樓」尖沙咀店及「蓮香居」旺角店，亦針對長者客群推出了早市雙重優惠，長者只需在早上6時至9時45分的早茶時段光顧，憑長者咭或樂悠咭即可享受「$2茶位」及「免加一」服務費，期望以平價點心留住一班街坊熟客。

網民斥羊毛出在羊身上：茶水白飯貴到飛起...

酒樓免收服務費的措施隨即在網上引發熱議。對於有酒樓以「喜訊」來形容免收加一，有網民語帶無奈地嘲諷「原來今時今日免收加一係喜訊來嘅」。同時，有一名自稱從業員的網民表態支持業界全面廢除加一制度，他指出自己身為餐飲業一分子也認為所有食肆根本不應收取加一，因為這筆款項美其名為服務費，但實際上「從來都冇落過員工袋」。

但亦有網民對此持保留態度，認為羊毛出在羊身上，直指部分酒樓即使「免加一」，其他的基本收費依然高昂，形容「茶水白飯貴到飛起...咪又喺番度.... 」，質疑酒樓最終只是透過調高其他項目的價格來彌補免收服務費的利潤空間。

資料來源：rebacacccccar＠Threads