連鎖酒樓阿拉斯加蟹6人餐半價！ 人均$133起歎4斤蟹/乳鴿/小菜/燉湯 指定分店5至6月供應

新派粵菜酒樓茶皇殿及茶皇漁港，主打各款生猛海鮮及佳餚，向來深受廣大食客與家庭聚餐歡迎。酒樓近日更推出震撼獨家快閃優惠，「阿拉斯加蟹連乳鴿六人套餐」帶來低至半價的極致折扣，人均只需$133，以茶餐廳的親民價錢，便能享受到高級海鮮盛宴。

茶皇殿阿拉斯加蟹6人餐半價！人均$133起歎4斤蟹/乳鴿/小菜/燉湯

茶皇殿及茶皇漁港今次呈獻的招牌優惠，首推性價比極高的「現場自撈阿拉斯加蟹4斤＋乳鴿孖寶套餐」。這款適合六人享用的套餐誠意十足，精選重達4斤的生猛阿拉斯加蟹，大廚以原雙清蒸的傳統烹調手法，完美保留了蟹肉最純粹的鮮甜與飽滿的肉汁。

除了主角阿拉斯加蟹，套餐更配備皮脆肉嫩的開邊脆皮乳鴿孖寶、每日精心熬製的滋補燉湯，以及食客可從正價菜單中自選的百搭鑊氣小炒。一桌豐盛的頂級粵式佳餚，星期一至四預訂即享5折優惠，以極高性價比品嚐頂級海洋滋味。

茶皇殿套餐低至44折

若偏好濃郁惹味的菜式，不妨選擇「現場自撈肉蟹乳鴿海鮮四人餐」。食客同樣可親自挑選新鮮肉蟹，並指定以經典的薑蔥或香口惹味的避風塘方式炒製，香氣四溢，最平低至44折，人均只需$98。

此外，喜愛多樣化粵菜的顧客可留意「經典片皮鴨兩食・龍蝦桶蠔六人餐」。此套餐優惠低至54折，菜式包羅萬有，由脂香四溢的京韻胡同片皮鴨兩食、鮮甜濃郁的上湯開邊龍蝦烏冬，到惹味無窮的薑蔥台山桶蠔煲，每一口都是主廚的巧手之作，絕對是與親朋好友共享歡樂飯局的最佳選擇。

茶皇殿快閃優惠