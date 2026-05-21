連鎖酒樓阿拉斯加蟹6人餐半價！ 人均$133起歎4斤蟹/乳鴿/小菜/燉湯 指定分店5至6月供應
更新時間：18:05 2026-05-21 HKT
發佈時間：18:05 2026-05-21 HKT
發佈時間：18:05 2026-05-21 HKT
新派粵菜酒樓茶皇殿及茶皇漁港，主打各款生猛海鮮及佳餚，向來深受廣大食客與家庭聚餐歡迎。酒樓近日更推出震撼獨家快閃優惠，「阿拉斯加蟹連乳鴿六人套餐」帶來低至半價的極致折扣，人均只需$133，以茶餐廳的親民價錢，便能享受到高級海鮮盛宴。
茶皇殿阿拉斯加蟹6人餐半價！人均$133起歎4斤蟹/乳鴿/小菜/燉湯
茶皇殿及茶皇漁港今次呈獻的招牌優惠，首推性價比極高的「現場自撈阿拉斯加蟹4斤＋乳鴿孖寶套餐」。這款適合六人享用的套餐誠意十足，精選重達4斤的生猛阿拉斯加蟹，大廚以原雙清蒸的傳統烹調手法，完美保留了蟹肉最純粹的鮮甜與飽滿的肉汁。
除了主角阿拉斯加蟹，套餐更配備皮脆肉嫩的開邊脆皮乳鴿孖寶、每日精心熬製的滋補燉湯，以及食客可從正價菜單中自選的百搭鑊氣小炒。一桌豐盛的頂級粵式佳餚，星期一至四預訂即享5折優惠，以極高性價比品嚐頂級海洋滋味。
茶皇殿套餐低至44折
若偏好濃郁惹味的菜式，不妨選擇「現場自撈肉蟹乳鴿海鮮四人餐」。食客同樣可親自挑選新鮮肉蟹，並指定以經典的薑蔥或香口惹味的避風塘方式炒製，香氣四溢，最平低至44折，人均只需$98。
此外，喜愛多樣化粵菜的顧客可留意「經典片皮鴨兩食・龍蝦桶蠔六人餐」。此套餐優惠低至54折，菜式包羅萬有，由脂香四溢的京韻胡同片皮鴨兩食、鮮甜濃郁的上湯開邊龍蝦烏冬，到惹味無窮的薑蔥台山桶蠔煲，每一口都是主廚的巧手之作，絕對是與親朋好友共享歡樂飯局的最佳選擇。
茶皇殿快閃優惠
- 預訂網址： >>按此<<
- 開賣時間： 2026年5月22日 12:00 起至 5月28日 23:59
- 適用日期： 2026年5月23日 至 6月30日（不適用於5月25日、6月12-14日及6月19-21日）
- 重點優惠內容：
- 自撈阿拉斯加蟹4斤六人餐： 星期一至四低至5折（$798/6位）；星期一至日62折至77折。
- 自撈肉蟹乳鴿四人餐： 星期一至三低至44折（$392/4位）；星期一至日及公眾假期63折至76折。
- 片皮鴨龍蝦桶蠔六人餐： 低至54折（$1,188/6位）。
- 供應分店：
- 茶皇殿-油尖旺店地址：旺角奶路臣街33 號依利大廈2 樓(泉章居舊址)
- 茶皇殿-油塘店地址：油塘大本型3 樓301 號舖x 夢幻樂園(親子酒樓)
- 茶皇殿-何文田店地址：何文田佛光街80 號何文田廣場2 樓203-205 號舖
- 茶皇殿-觀塘店地址：觀塘秀茂坪安達商場UG02 舖
- 茶皇殿-葵涌店地址：葵涌上角街葵涌商場207 號舖
- 茶皇殿-天水圍店地址：天水圍天湖路2 號天耀邨天耀廣場1 樓L111 號舖
- 茶皇殿-啟德店地址：啟德啟晴邨晴朗商場1 樓A 區A102 號舖
- 茶皇殿-荃灣店地址：荃灣石圍角路3 號石圍角新城1 樓109 號舖
- 茶皇殿-土瓜灣店地址：土瓜灣新碼頭街38 號翔龍灣廣場1 樓130A 號舖
- 茶皇漁港-屯門地址：屯門湖翠路138 號啟豐園1 樓87 號舖
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