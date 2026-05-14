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德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再

飲食
更新時間：11:37 2026-05-14 HKT
發佈時間：11:37 2026-05-14 HKT

德昌魚蛋粉天后店結業｜近年本港飲食業經營環境艱難，不少老店相繼結業。近日，著名手工魚蛋粉麵店「德昌魚蛋粉」位於天后的分店貼出結業告示，宣布將營業至6月，消息一出隨即引發網民熱議。該店在區內經營多年，如今結業令部分街坊感到可惜，但亦有不少食客認為其水準下滑，對結業不感意外。

手工魚蛋名店「德昌魚蛋粉」天后店6月結業！ 網民嘆水準不再

「德昌魚蛋粉」天后店開業27年 手工魚蛋起家

昨日（13日），有網民在Facebook群組「天后大坑有樂」分享了一張「德昌魚蛋粉」天后分店的結業告示。根據圖片所見，店家貼出結業告示，指天后分店因租約期滿，將於2026年6月10日結業，並衷心感謝各位街坊顧客27年來的支持。

「德昌魚蛋粉」由九龍城起家，以每日自家製的魚蛋及用料豐富的湯底聞名，更吸引不少藝人如麥長青（麥包）等光顧。隨著天后分店結業，品牌在全港將僅剩位於北角和九龍城的兩間分店。

網民批食物品質下降：靠個名

結業消息一出，隨即引起網民激烈討論，反應兩極。有忠實擁躉表示惋惜，留言「呢間好嘢，可惜」，但更多評論則指向食物水準及經營問題。不少網民直言「唔覺得可惜」，更有留言稱「店內一直都好臭，所以唔會入去食，經營到27年係奇蹟」。

部分人認為該店食物品質下降、衛生環境及性價比不足，似乎是導致食客卻步的主要原因，批評其「靠個名，越嚟越難食，又賣得貴」；亦有網民分享不愉快的用餐經歷，指「碗牛腩河得幾粒肉丁，個湯直頭得鹹味，真係不了」、「一早應該執笠，魚蛋粉咁基本都做得難食」。

德昌魚蛋粉

  • 地址：天后電氣道75號地舖
  • 電話：2510 8783
  • 營業時間：星期一至日 7am-12mn
  • 最後營業日：2026年6月10日

資料來源：天后大坑有樂Mak Cheung Ching 麥長青 

同場加映：超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿

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