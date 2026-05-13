超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿

近年，香港不少充滿歷史印記的老店舖，因租約期滿等現實因素而陸續畫上句號，令人惋惜。如今，這股結業潮再添一例，位於太子花墟、作為品牌第一間分店的超羣餅店，在走過近六十個年頭後，宣布將於本月17日正式結束營業。這間太子分店不僅是該品牌的發源地，更是本港歷史上首間西式餅店，其存在本身就具有特殊的時代意義。

屹立近60年！太子花墟超羣餅店5.17結業 為全港首間西餅店

今日（13日），有市民發現太子超羣餅店已於店門外貼出告示，正式宣告該店的最後營業日為5月17日。《星島頭條》致電太子店，獲店員告知，此次結業的主要原因是租約期滿。店員同時表示，公司方面暫時未有計劃在旺角或太子一帶物色新址重開分店。

全港首間西餅店 首創以「餅卡」換餅

超羣餅店太子道店於1966年開業，不僅是品牌的第一間分店，更是香港開辦港式西餅麵包店的先驅。當年有「西餅皇后」之稱的李曾超羣女士，在烹飪班同學的鼓勵下，大膽地於太子道開設首間「超羣西餅麵包店」，其後更首創以「餅卡」換餅，在全盛時期於本港擁有逾60間分店；時至今日，連同即將結業的太子道店在內，全港只剩下6間分店。

網民：呢間真係中學回憶

除了經典的蛋糕和麵包外，該店新鮮出爐的港式麵包西餅，如雞批和蛋撻，也是不少人的童年回憶。對於這間始祖級分店的結業，大部分網民都感到突然和不捨，紛紛在網上留言。有街坊表示「以後冇得行兩步就買到新鮮出爐雞批同蛋撻」，感嘆失去了一間方便的老店；亦有網民分享道「呢間真係中學回憶」，可見該店是不少人的成長印記。

資料來源：lampiggypiggy＠Threads、Maria's Bakery 超羣餅店