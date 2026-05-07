連鎖粉麵檔「賣」配方？開班授徒揭秘魚蛋/牛腩配方 無懼搶生意 聲明「有意自行開舖」優先

食品秘方，是一間食店的靈魂，一般店家都會視如珍寶防止外傳，杜絕被同行搶生意的機會，不過最近就有一間連鎖粉麵檔「田記」反其道而行。「田記魚蛋牛腩專門店」在社交平台宣布，將舉辦「技術培訓」課程，由創辦人在退休前親自傳授經營多年的招牌魚蛋及牛腩秘方，更聲明「有意自行開舖」者將獲優先考慮！

田記魚蛋牛腩專門店收錢開班 公開多年魚蛋/魚片/牛腩秘方

「田記魚蛋牛腩專門店」近日在其官方社交平台上，發布「技術培訓」招生帖文。根據帖文內容，是次課程並非「紙上談兵」的興趣班，而是為「有意投身飲食業或將來創業人士」而設的「技術傳授」，由田老闆在退休前親自主理，標明是「收費學藝」。

課程內容將會「完整配方公開（非坊間簡化版本）」，包括經營超過「30年魚蛋魚片魚角製作」的秘訣，從挑選魚貨、魚肉調配、打漿到成型，以及其「招牌牛腩＋湯底配方」等。店家要求有興趣的報名者，需先提供個人資料及「學習目的」，並表明會優先考慮有意創業、投身飲食業的申請人。

開業逾30年 創辦人退休前技術傳授

「田記魚蛋牛腩專門店」在太子、油麻地及大角咀設有三間分店。品牌開業逾30年，於太子塘尾店自設工場，標榜「香港製造」。店家曾透露其魚蛋由「百分百新鮮黃門鱔 x 䱛仔魚」製成，每日在自家工場新鮮打製，口感結實彈牙，魚味濃郁。

至於牛腩，除了知名的「崩沙牛腩」，其「金牌牛腩」同樣出色，牛味香濃、肉質軟嫩，獲不少食客大讚「高質唔癡牙」。此外，店家的雲吞亦同樣受歡迎，蝦肉比例充足，味道鮮甜。

資料及圖片來源：田記魚蛋牛腩專門店 Mr Tin HK Cuisine