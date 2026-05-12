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食足7個鐘！尖沙咀$168點心放題 任食72款點心/小菜/粉麵飯 免加一茶芥

飲食
更新時間：12:10 2026-05-12 HKT
發佈時間：12:10 2026-05-12 HKT

座落於尖沙咀心臟地帶的「家嫂一家大小」，是著名火鍋店「家嫂」的全新副線品牌。餐廳承襲了主店的典雅中式裝潢，環境古色古香，為食客提供一個舒適雅緻的用餐空間。最近，店家更推出極具吸引力的午市點心放題，每位僅需$168即可無限任食多款精緻點心，免加一服務費及茶芥費用，絕對是家庭聚餐和朋友敘舊的超值首選。

尖沙咀「家嫂一家大小」點心放題$168 7小時任食72款點心/小菜/粉麵飯

尖沙咀「家嫂一家大小」點心放題$168 7小時任食72款點心/小菜/粉麵飯
尖沙咀「家嫂一家大小」點心放題$168 7小時任食72款點心/小菜/粉麵飯

任點任食！72款點心/小菜/粉麵飯 免收加一茶芥

「家嫂一家大小」的午市點心放題誠意十足，食客可於早上11時至下午6時期間，以$168的親民價格無限時任食。優惠更免收加一及茶芥，即使在週末或公眾假期，也僅需每位加$20，性價比極高。

放題提供多達72款選擇，除了蝦餃、小籠包、山竹牛肉球、蘿蔔糕等必食的傳統點心外，更有椒鹽白飯魚、金銀蛋芥菜、炒蜆等鑊氣小菜，連多款養生果茶及鮮果飲品也是無限量供應。為確保食物質素，每次落單可先點四款，讓食客能品嚐到最新鮮熱辣的美味。

「家嫂一家大小」午市點心放題

  • 收費：星期一至五每位$168；星期六、日及公眾假期每位另加$20
  • 費用包含：無限任食點心、免收加一服務費、免收茶芥費
  • 供應時間：11pm-6pm
  • 地址：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心3樓
  • 查詢及訂座：2877 8018

 

資料來源：家嫂一家大小 Home Sister 尖沙咀放題‧火鍋‧燒物‧中菜‧點心

 

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