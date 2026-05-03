尖沙咀中菜廳港滙軒25折優惠！低至$98歎8道菜套餐 紅燒乳鴿/皮片鴨/龍蝦湯灌湯餃

位於尖沙咀 iSQUARE 的高級粵菜食府「港滙軒」，一向以其精緻的菜式和坐擁維多利亞港景色的優雅環境而備受食客追捧。最近，餐廳推出一系列全新優惠，其中午市商務精品宴低至25折，讓顧客能以$98/位起的親民價格，品嚐紅燒皇子乳鴿及酥皮龍蝦湯灌湯餃等精緻點心小食，非常抵食。

5月4日6pm開搶

【尖沙咀 iSQUARE 港滙軒】御品片皮鴨．龍蝦海鮮宴｜午市商務精品宴｜魚翅鮑魚八道菜盛宴｜龍蝦鮑翅八道菜吉品宴

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尖沙咀港滙軒25折優惠！午市套餐低至$98/位 歎乳鴿+龍蝦湯灌湯餃

對於追求極致性價比的饕客而言，尖沙咀中菜廳港滙軒的午市商務精品宴絕對是不二之選。這套餐以低至25折優惠價推出，兩位只需$196（人均$98），即可享用原價$776的8道菜式午宴。套餐焦點是酥皮龍蝦湯灌湯餃，每口都散發著海洋的鮮甜。還有皮脆肉嫩的紅燒皇子乳鴿半隻、以及集結了菠蘿包、金魚餃等經典款式的精美點心薈萃，均展現了師傅的巧手功藝。

盛宴款式選擇多 片皮鴨/鮑魚/龍蝦

除午市優惠，港滙軒亦為晚市準備了多款盛宴，折扣同樣吸引。適合4位享用的「御品片皮鴨・龍蝦海鮮宴」，只需$968即可嚐到席前即切的御品京式片皮鴨、金銀蒜蒸開邊本灣龍蝦等，平均每人$200多，是家庭或朋友聚餐的理想選擇。

【尖沙咀 iSQUARE 港滙軒｜低至$98/位】午市商務精品宴

【尖沙咀 iSQUARE 港滙軒｜低至 57 折】御品片皮鴨．龍蝦海鮮宴（午市晚市適用，4位用）

【尖沙咀 iSQUARE 港滙軒｜低至5折】魚翅鮑魚8道菜盛宴（午市晚市適用）

尖沙咀 iSQUARE 港滙軒優惠詳情