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銅鑼灣海港薈震撼優惠！早茶點心一律5折 蝦餃/燒賣/叉燒包 星期一至日均適用

飲食
更新時間：11:30 2026-05-01 HKT
發佈時間：11:30 2026-05-01 HKT

位於銅鑼灣心臟地帶的「海港薈．利舞臺」，以精緻的點心和優雅的環境深受食客歡迎，一向是家庭及朋友聚會的熱門中菜館。最近，酒樓推出震撼的早茶優惠，所有點心一律半價，由傳統到新派點心應有盡有，絕對是點心愛好者的一大福音！

銅鑼灣海港薈早茶點心一律5折 星期一至日均適用

銅鑼灣海港薈早茶點心一律5折 星期一至日均適用
銅鑼灣海港薈早茶點心一律5折 星期一至日均適用

海港薈利舞臺分店誠意推出限時早茶優惠，即日起，只要於早上9時至中午12時前結賬離座，即可享全場點心5折。值得一提的是，此優惠更適用於星期一至日，無論是想與親友假日悠閒聚餐，還是平日忙裡偷閒，都能以超值價格品嚐精緻點心，享受寫意時光。

半價歎蝦餃/燒賣/叉燒包

海港薈的點心團隊由經驗豐富的師傅主理，傳統點心如「翡翠筍蝦餃皇」，外皮晶瑩剔韌，包裹著爽甜彈牙的完整大蝦，每一口都是滿足。而「鮑魚燒賣皇」則用料十足，在鮮甜多汁的豬肉餡上，還加上原隻鮑魚，奢華的配搭讓口感層次更為豐富，盡顯氣派。

除了經典款式，海港薈亦提供多款特色點心，展現廚師團隊的功架與創意。重量級推介「西班牙黑毛豬叉燒包」，有別於一般叉燒包，採用頂級西班牙黑毛豬製作叉燒，肉質份外鬆軟，蜜汁香甜而不膩，與鬆軟的包身形成完美配搭。另外，「黑松露野菌餃」散發著濃郁的黑松露香氣，菌菇的鮮味與餃皮的煙韌口感相得益彰，是素食者的美味之選。

銅鑼灣海港薈早茶點心優惠

  • 地址： 銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場22樓
  • 適用時段： 星期一至日 9am-12pm
  • 訂座熱線： 2110 2068
  • 條款及細則：
    • 優惠只限堂食，適用於點心紙菜單。
    • 茶芥每位$14。
    • 需在中午12時前結賬並離座方可享用此優惠。
    • 優惠不可與其他推廣、優惠及折扣同時使用。

 

資料來源：海港飲食集團

 

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