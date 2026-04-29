連鎖中菜館「港味」激抵優惠！$6.8歎點心/$35香妃雞 1地區店限定

海港集團旗下的中菜館「港味」，一向以其地道的港式風味和精緻的中式菜餚，吸引著眾多食客。最近，該品牌的油塘店突然推出一系列震撼優惠，涵蓋早茶、下午茶、午市套餐及外賣燒味，當中$6.8起的精美點心和$35的皇朝香妃雞（半隻）外賣最為矚目，絕對是附近居民和上班族的福音！

油塘港味$6.8起點心優惠 早茶/下午茶限定

「港味 」油塘店於早茶及下午茶時段推出多款點心，價錢僅由$6.8起。

對於喜愛「一盅兩件」的香港人來說，點心優惠無疑最具吸引力。「港味 」油塘店現於早茶及下午茶時段推出多款點心，價錢僅由$6.8起。食客可以品嚐到各種經典及創意的點心，例如皮薄餡靚的蝦餃、口感豐富的燒賣，還有造型精緻、打卡一流的天鵝酥。無論是與家人共享天倫之樂，還是與朋友忙裏偷閒，這個價錢都能讓您盡情享受一頓豐盛的點心盛宴。

$35歎皇朝香妃雞 嫩滑外賣之選

「皇朝香妃雞」外賣優惠價，半隻僅需$35，全隻也只需$68。

除了堂食點心，「港味」的外賣燒味同樣出色。店家特別推介「皇朝香妃雞」，外賣優惠價半隻僅需$35，全隻也只需$68。香妃雞以其皮薄肉滑、雞味濃郁而聞名，經過師傅巧手烹調，肉質鮮嫩多汁，配上一碗白飯，就是一頓令人滿足的午餐或晚餐。此優惠只限外賣，數量有限，售完即止，想品嚐的顧客記得提早行動。

脆皮燒乳鴿與燒味米線 同步優惠

除了點心和香妃雞，店家還提供另外兩款誠意十足的優惠。從上午11時起，食客可以$38的優惠價品嚐到即叫即燒的「脆皮燒乳鴿」，每人限點一隻，保證新鮮熱辣。而在下午2時至4時，更有「燒味米線」供應，每碗僅售$26.8，是下午茶時段的暖胃之選。

油塘「港味」優惠詳情