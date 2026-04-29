連鎖中菜館「港味」激抵優惠！$6.8歎點心/$35香妃雞 1地區店限定
發佈時間：13:37 2026-04-29 HKT
海港集團旗下的中菜館「港味」，一向以其地道的港式風味和精緻的中式菜餚，吸引著眾多食客。最近，該品牌的油塘店突然推出一系列震撼優惠，涵蓋早茶、下午茶、午市套餐及外賣燒味，當中$6.8起的精美點心和$35的皇朝香妃雞（半隻）外賣最為矚目，絕對是附近居民和上班族的福音！
油塘港味$6.8起點心優惠 早茶/下午茶限定
對於喜愛「一盅兩件」的香港人來說，點心優惠無疑最具吸引力。「港味 」油塘店現於早茶及下午茶時段推出多款點心，價錢僅由$6.8起。食客可以品嚐到各種經典及創意的點心，例如皮薄餡靚的蝦餃、口感豐富的燒賣，還有造型精緻、打卡一流的天鵝酥。無論是與家人共享天倫之樂，還是與朋友忙裏偷閒，這個價錢都能讓您盡情享受一頓豐盛的點心盛宴。
$35歎皇朝香妃雞 嫩滑外賣之選
除了堂食點心，「港味」的外賣燒味同樣出色。店家特別推介「皇朝香妃雞」，外賣優惠價半隻僅需$35，全隻也只需$68。香妃雞以其皮薄肉滑、雞味濃郁而聞名，經過師傅巧手烹調，肉質鮮嫩多汁，配上一碗白飯，就是一頓令人滿足的午餐或晚餐。此優惠只限外賣，數量有限，售完即止，想品嚐的顧客記得提早行動。
脆皮燒乳鴿與燒味米線 同步優惠
除了點心和香妃雞，店家還提供另外兩款誠意十足的優惠。從上午11時起，食客可以$38的優惠價品嚐到即叫即燒的「脆皮燒乳鴿」，每人限點一隻，保證新鮮熱辣。而在下午2時至4時，更有「燒味米線」供應，每碗僅售$26.8，是下午茶時段的暖胃之選。
油塘「港味」優惠詳情
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地址：油塘高超道38號大本型2樓214號舖
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優惠詳情：
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早茶/下午茶點心： $6.8起
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早茶時段：08:00 a.m. - 11:00 a.m.
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下午茶時段：02:00 p.m. - 16:00 p.m.
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外賣皇朝香妃雞： 半隻$35，壹隻$68
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供應時間：上午11:00起，售完即止
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備註：只限外賣
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脆皮燒乳鴿： $38/隻
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供應時間：上午11:00起
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備註：每人限點壹隻
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燒味米線： $26.8/碗
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供應時間：02:00 p.m. - 16:00 p.m.
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優惠期限： 即日起開始優惠，結束日期請向店家查詢。
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條款及細則：
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所有優惠只供本店享用（香妃雞除外）。
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堂食需另收茶位費（$8/位）及加一服務費。
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外賣膠袋或餐盒每個收取$1。
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圖片僅供參考。
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