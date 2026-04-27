香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到

新羅寶銅鑼灣店結業｜本港餐飲業競爭激烈，再有老字號不敵時代洪流而結業。屹立銅鑼灣逾三十年、一度獲米芝蓮指南推薦的高級韓國餐廳「新羅寶」分店於近月悄然結業。這間自1993年起經營的食府，不僅是政商名流的聚會點，就連著名食家蔡瀾亦曾盛讚「有3道菜只有這裡能做到」，結業消息令不少人感到惋惜。

米芝蓮推薦韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店黯然結業

「新羅寶韓國餐廳」是香港初代正宗韓國餐廳，在銅鑼灣及尖沙咀各有分店。近日，有網上餐飲平台將「新羅寶」銅鑼灣店的營業狀態標示為「已結業」。《星島頭條》記者致電品牌尖沙咀分店查詢，亦獲證實銅鑼灣店已於上月關門，正式結束長達三十多年的營業。

開業逾30年主打正宗宮廷菜 訪港韓國政商名人飯堂

「新羅寶」在香港的餐飲界可謂享負盛名，曾於2011年被列入《米芝蓮指南》，為香港首家上榜的傳統韓國餐廳。由於創辦人之一曾任韓國駐港總領事，餐廳自開業以來便成為了眾多韓國政商界人物訪港時的指定飯堂。

除了名人光環加持，餐廳主打的傳統宮廷菜式亦是一大標誌，不少菜式如「魚饅頭」及「神仙爐」等，在香港其他韓國餐廳中極為罕見，多年來成功吸引了無數食客專程到訪，一嚐正宗的韓國古代宮廷風味。

蔡瀾曾讚譽「新羅寶」三道菜無可取代

對於「新羅寶」，著名食家蔡瀾曾有過一番論述。他曾憶述，「新羅寶」是香港最早開設的高級韓國餐廳之一，但早年自己曾因一道「生牛肉」的顏色問題而給予批評，甚至笑言聽聞店家為此「要告我」。不過，這段小插曲無損他對餐廳的欣賞，多年後他再次光顧，並對店內幾道巧手菜式讚不絕口。

他特別點名讚揚了三道他認為極為罕有的菜式。他形容以魚肉薄片作皮的「魚饅頭」，製法巧究，「其他韓國餐館都做不出來」。此外，「水參雪梨沙律」和「芝麻冬菇湯」也同樣讓他留下深刻印象。他總結道「也只有『新羅寶』這種高級餐館能做出這三道菜來，為了這三道，去吃一趟也值得」，這番話足見「新羅寶」在他心目中的獨特地位。