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日本「Soup Stock Tokyo」快閃銅鑼灣！開Pop-up賣湯品／咖哩飯 網民盼長駐：等了七、八年

飲食
更新時間：16:37 2026-04-27 HKT
發佈時間：16:37 2026-04-27 HKT

不少過江龍食店進駐香港，均會掀起熱潮。日本知名連鎖湯品店「Soup Stock Tokyo」近日亦在銅鑼灣開設快閃店，為期僅兩星期，消息一出，隨即引來大批網民熱議，不少粉絲表示期待已久，期盼品牌正式在港開設分店。

Soup Stock Tokyo快閃香港！銅鑼灣時代廣場賣大熱湯品/咖哩

「Soup Stock Tokyo」由即日起至5月11日，於銅鑼灣時代廣場的city'super開設Pop-up Store。該品牌自1999年在東京創立以來，一直以其用料上乘、方便美味的湯品深受歡迎，尤其受到女性顧客青睞，目前在日本已有超過60家分店。以往香港city'super僅有代理其冷凍湯包，這次是首度以專櫃形式提供即場烹調的熱食。

是次快閃店除了提供多款招牌湯品，亦有飯食選擇。顧客可選擇不同套餐，包括$56的「湯品套餐」（一款湯品配飯或麵包）、$70的「咖哩套餐」（一款咖哩配飯或包）以及$118的「湯和咖哩套餐」（一款湯品加一款咖哩，配飯或包）。

現場供應的湯品選擇豐富，包括「龍蝦番茄濃湯」、「烤鯛魚和風湯」、「新英格蘭周打帶子湯」、「鮮蠔濃湯」及「栗米甜薯濃湯」；咖哩則有「雞肉科爾瑪咖哩」及「東京雞肉咖喱」兩款口味。此外，專櫃亦有出售多款冷凍即食湯包及咖哩包，以及杯、匙羹等用品，讓顧客在家中亦能品嚐到品牌的味道。

網民雀躍：去日本見到都一定入去飲

快閃店的消息迅速引起網上討論，反應非常熱烈。不少忠實粉絲對此感到雀躍，高呼「願望成真」、「終於等到喇」。有網民表示：「之前去日本見到都一定入去飲，太飽都會叫外賣番酒店」，可見其受歡迎程度。更有網民表示自己「等左佢7、8年」，並仍然保留著日本的餐牌傳單。

除了表達興奮，亦有網民分享其產品的優點，指「佢個匙羹世一好用，仲攞過設計獎」。大部分留言都表示必定會前往光顧，稱「嘩，我今次要去試」、「依幾日要去食！」。不少市民都認為品牌方這次「應該想試下反應」，並期盼之後能帶來好消息在香港長駐，更有網民許下承諾：「如果佢長開我一定每個月最少去一次」。

 

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