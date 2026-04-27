海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68

屯門的居民及一眾美食愛好者又有新去處！為慶祝海港飲食集團旗下全新品牌「采蝶海鮮酒家」開幕，酒樓將推出了一系列震撼的早市及晚市優惠，當中包括$29.8的點心孖寶，以及$68的燒鵝、乳豬等，務求以最實惠的價錢，為食客帶來最高級的粵菜享受。

海港「采蝶海鮮酒家」屯門開張！新店限定$29.8點心孖寶

海港「采蝶海鮮酒家」屯門開張！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68

海港全新品牌「采蝶海鮮酒家」屯門蝴蝶廣場店將於明日（28日）起正式開張，為食客提供精緻而地道的海鮮和點心。對於喜歡飲茶的食客來說，這裡的早市優惠絕對不容錯過。「采蝶海鮮酒家」推出的早市孖寶優惠，讓顧客可以$29.8起的價格，一次過品嚐兩款精美點心。即使在週末或假日，也只需額外加$3，便能繼續享受這份悠閒與美味。

晚市激抵5選1 燒鵝、乳豬$68

晚市的優惠同樣令人心動，「采蝶海鮮酒家」特別推出了晚市激抵5選1優惠，讓食客以驚喜價錢品嚐多款鎮店名菜。當中，最吸引的莫過於僅需$16.8便可享用到的陳皮蒸六頭鮑。鮑魚肉質嫩滑，配上淡淡的陳皮香氣，鮮味十足。此外，肉質鮮嫩的清蒸沙巴龍躉斑也低至$38，而皮脆肉嫩的燒鵝皇和惹味的皇子豬等招牌燒味，亦只是$68，性價比極高。

屯門采蝶海鮮酒家優惠

開幕日期：2026年4月28日 7am

地址：屯門湖翠路1號蝴蝶廣場3樓R301號舖

訂座電話： 2110 8807

早市優惠： 點心孖寶由$29.8起（星期一至五）。 星期六、日及公眾假期每份孖寶需另加$3。

晚市優惠： 陳皮蒸六頭鮑：$16.8/隻。 清蒸沙巴龍躉斑：$38/條。 燒鵝皇：$68/例。 皇子豬：$68/例。



資料來源：海港飲食集團