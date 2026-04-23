銅鑼灣海港薈$88震撼優惠 原隻燒鵝皇/花膠燉湯/蒸南瓜子斑 全日特價供應

座落於銅鑼灣心臟地帶利舞臺廣場的海港薈，向來是家庭聚會和商務宴請的熱門選擇。近日，酒樓特別推出「$88震撼優惠三選一」活動，讓顧客能以親民的價錢，品嚐餐廳三款精心炮製的招牌菜式，包括蒸南瓜子斑、花膠海螺燉雞湯及鵝皇，性價比極高，絕對不容錯過。

銅鑼灣海港薈全日特價三選一 $88歎原隻燒鵝皇/花膠燉湯/蒸南瓜子斑

銅鑼灣海港薈全日特價三選一 $88歎原隻燒鵝皇/花膠燉湯/蒸南瓜子斑

海港飲食集團旗下酒樓「海港薈」推出全新小菜三選一優惠，並於星期一至日全日供應，無論是午市或是晚市均可享有此項震撼優惠。顧客凡入座惠顧，即可以$88選購三款招牌菜的其中一款，包括黃皮醬蒸南瓜子斑、枇杷紐西蘭花膠海螺燉雞湯或海港薈燒鵝皇。

當中，「海港薈燒鵝皇」是酒樓的鎮店之寶，選用優質肥美的鵝隻，以秘製醬料醃製後掛爐燒烤，出爐的燒鵝皮脆肉嫩，油香四溢，是許多老饕的必點菜式。若偏愛滋補湯品，「枇杷紐西蘭花膠海螺燉雞湯」則是絕佳選擇。湯底以鮮雞、海螺和多種藥材長時間燉煮，味道濃郁鮮甜，不僅暖胃，更有養顏潤肺之效。而對於海鮮愛好者，「黃皮醬蒸南瓜子斑」則帶來了創新的味覺體驗。

海港薈$88三選一優惠

地址： 銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場22樓

訂座電話： 2110 2068

優惠內容： 以下三款菜式任選其一，每款優惠價$88。 黃皮醬蒸南瓜子斑 枇杷紐西蘭花膠海螺燉雞湯 海港薈燒鵝皇

條款及細則： 此優惠僅限於海港薈(利舞臺店)。 優惠每日數量有限，售完即止。 詳情請致電餐廳查詢。



資料來源：海港飲食集團