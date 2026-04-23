Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銅鑼灣海港薈$88震撼優惠 原隻燒鵝皇/花膠燉湯/蒸南瓜子斑 全日特價供應

飲食
更新時間：11:48 2026-04-23 HKT
發佈時間：11:48 2026-04-23 HKT

座落於銅鑼灣心臟地帶利舞臺廣場的海港薈，向來是家庭聚會和商務宴請的熱門選擇。近日，酒樓特別推出「$88震撼優惠三選一」活動，讓顧客能以親民的價錢，品嚐餐廳三款精心炮製的招牌菜式，包括蒸南瓜子斑、花膠海螺燉雞湯及鵝皇，性價比極高，絕對不容錯過。

銅鑼灣海港薈全日特價三選一 $88歎原隻燒鵝皇/花膠燉湯/蒸南瓜子斑 

銅鑼灣海港薈全日特價三選一 $88歎原隻燒鵝皇/花膠燉湯/蒸南瓜子斑 
銅鑼灣海港薈全日特價三選一 $88歎原隻燒鵝皇/花膠燉湯/蒸南瓜子斑 

海港飲食集團旗下酒樓「海港薈」推出全新小菜三選一優惠，並於星期一至日全日供應，無論是午市或是晚市均可享有此項震撼優惠。顧客凡入座惠顧，即可以$88選購三款招牌菜的其中一款，包括黃皮醬蒸南瓜子斑、枇杷紐西蘭花膠海螺燉雞湯或海港薈燒鵝皇。

當中，「海港薈燒鵝皇」是酒樓的鎮店之寶，選用優質肥美的鵝隻，以秘製醬料醃製後掛爐燒烤，出爐的燒鵝皮脆肉嫩，油香四溢，是許多老饕的必點菜式。若偏愛滋補湯品，「枇杷紐西蘭花膠海螺燉雞湯」則是絕佳選擇。湯底以鮮雞、海螺和多種藥材長時間燉煮，味道濃郁鮮甜，不僅暖胃，更有養顏潤肺之效。而對於海鮮愛好者，「黃皮醬蒸南瓜子斑」則帶來了創新的味覺體驗。

海港薈$88三選一優惠

  • 地址： 銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場22樓
  • 訂座電話： 2110 2068
  • 優惠內容： 以下三款菜式任選其一，每款優惠價$88。
    • 黃皮醬蒸南瓜子斑
    • 枇杷紐西蘭花膠海螺燉雞湯
    • 海港薈燒鵝皇
  • 條款及細則：
    • 此優惠僅限於海港薈(利舞臺店)。
    • 優惠每日數量有限，售完即止。
    • 詳情請致電餐廳查詢。

 

資料來源：海港飲食集團

 

同場加映：蒸廬手工點心套餐5折！人均$60歎燉湯配蝦餃皇/燒賣皇/爆漿流心蛋牛肉飯

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
20小時前
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
樓市動向
7小時前
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
03:05
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
影視圈
16小時前
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
影視圈
1小時前
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
影視圈
16小時前
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
影視圈
23小時前
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
03:05
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
影視圈
15小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
19小時前
施明喪禮｜李家鼎哀傷送別前妻無法言語 兩子先後抵達獨欠李泳豪太太
施明喪禮｜李家鼎哀傷送別前妻無法言語 兩子先後抵達獨欠李泳豪太太
影視圈
3小時前
居屋 綠置居 白居二2025｜4月底同步接受申請 一文睇清申請日期、地點及新措施
社會
19小時前