蒸廬手工點心套餐5折！人均$60歎燉湯配蝦餃皇/燒賣皇​​​​​​​/爆漿流心蛋牛肉飯

以「即叫即蒸」人手製作聞名的點心專門店「蒸廬」，向來是點心愛好者的用餐首選。最近「蒸廬」破天荒推出震撼市場的快閃優惠，其中「特選點心燉湯二人餐」限量5折，折後人均只需$60，即可品嚐多款招牌點心、籠仔飯及足料燉湯，CP值極高！

蒸廬必搶5折二人餐 精緻點心配滋潤燉湯

蒸廬點心燉湯套餐優惠

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「蒸廬」這次推出的「特選點心燉湯二人餐」，包括兩款任選其一的籠仔飯，不論是肉汁豐富、配上半熟流心蛋的「濃香流心蛋牛肉飯」，還是充滿鹹香、口感紮實的「鯛魚絲金沙肉餅飯」，都能帶來飽足的幸福感。套餐更包含一盅「遠年陳皮川貝冰糖燉雪梨」，用料十足，清甜滋潤，最適合在春夏之交潤喉養生。當然也少不了點心界的兩大主角：「晶瑩蝦餃皇」皮薄餡靚，蝦肉爽彈；「蟹籽燒賣皇」則肉質鮮美，口感豐富。最後以充滿視覺效果的「雲石芝麻包」作結，為這頓盛宴畫上完美句號。

低至$69起 歎特色燒賣拼盤及十款點心盛宴

如果您是燒賣的忠實粉絲，「蒸廬」的「特色燒賣拼盤」絕對不容錯過。此套餐以86折優惠價推出，讓您一次過品嚐四款獨家風味。除了經典的「蟹籽燒賣皇」，更有「四川麻辣牛肉燒賣」，其香麻帶勁的滋味讓人一試難忘；「香菇雞肉燒賣」則鮮嫩多汁；而「青蔥芥辣燒賣」則以獨特的嗆香帶來味蕾衝擊。

另外，對於想一次過體驗「蒸廬」所有招牌點心的食客，「十大特色點心套餐」是您的不二之選。此套餐以68折發售，集合了晶瑩蝦餃皇、抹茶流汁叉燒包、蒜香鮮蝦春卷等十款經典與創意兼備的鹹甜點心，帶來極致的味覺享受。

預訂期限： 2026年4月23日下午3時 至 2026年4月29日晚上11時59分

用餐日期： 2026年4月24日 至 2026年6月30日

重點優惠： 【5折】特選點心燉湯二人餐：

優惠價 HK$120/兩位（人均$60），已包服務費及茶芥。 【86折】特色燒賣拼盤：

優惠價 HK$138/兩位（人均$69），已包服務費及茶芥。 【68折】十大特色點心套餐：

優惠價 HK$176/兩位（人均$88），已包服務費及茶芥。

適用分店： 沙田店： 沙田石門安群街3號京瑞廣場1期2樓225號舖 荃灣店： 荃灣楊屋道88號Plaza 88 1樓107-108號舖

條款及細則： 優惠數量有限，售完即止。詳情請參閱網站。

【蒸廬點心燉湯套餐優惠】

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