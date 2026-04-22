Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蒸廬手工點心套餐5折！人均$60歎燉湯配蝦餃皇/燒賣皇​​​​​​​/爆漿流心蛋牛肉飯

飲食
更新時間：18:21 2026-04-22 HKT
發佈時間：18:21 2026-04-22 HKT

以「即叫即蒸」人手製作聞名的點心專門店「蒸廬」，向來是點心愛好者的用餐首選。最近「蒸廬」破天荒推出震撼市場的快閃優惠，其中「特選點心燉湯二人餐」限量5折，折後人均只需$60，即可品嚐多款招牌點心、籠仔飯及足料燉湯，CP值極高！

【蒸廬點心燉湯套餐優惠】
>>按此預訂<<

蒸廬必搶5折二人餐 精緻點心配滋潤燉湯

蒸廬點心燉湯套餐優惠
蒸廬點心燉湯套餐優惠
蒸廬點心燉湯套餐優惠
蒸廬點心燉湯套餐優惠
蒸廬點心燉湯套餐優惠
蒸廬點心燉湯套餐優惠
蒸廬點心燉湯套餐優惠
蒸廬點心燉湯套餐優惠

「蒸廬」這次推出的「特選點心燉湯二人餐」，包括兩款任選其一的籠仔飯，不論是肉汁豐富、配上半熟流心蛋的「濃香流心蛋牛肉飯」，還是充滿鹹香、口感紮實的「鯛魚絲金沙肉餅飯」，都能帶來飽足的幸福感。套餐更包含一盅「遠年陳皮川貝冰糖燉雪梨」，用料十足，清甜滋潤，最適合在春夏之交潤喉養生。當然也少不了點心界的兩大主角：「晶瑩蝦餃皇」皮薄餡靚，蝦肉爽彈；「蟹籽燒賣皇」則肉質鮮美，口感豐富。最後以充滿視覺效果的「雲石芝麻包」作結，為這頓盛宴畫上完美句號。

低至$69起 歎特色燒賣拼盤及十款點心盛宴

如果您是燒賣的忠實粉絲，「蒸廬」的「特色燒賣拼盤」絕對不容錯過。此套餐以86折優惠價推出，讓您一次過品嚐四款獨家風味。除了經典的「蟹籽燒賣皇」，更有「四川麻辣牛肉燒賣」，其香麻帶勁的滋味讓人一試難忘；「香菇雞肉燒賣」則鮮嫩多汁；而「青蔥芥辣燒賣」則以獨特的嗆香帶來味蕾衝擊。

另外，對於想一次過體驗「蒸廬」所有招牌點心的食客，「十大特色點心套餐」是您的不二之選。此套餐以68折發售，集合了晶瑩蝦餃皇、抹茶流汁叉燒包、蒜香鮮蝦春卷等十款經典與創意兼備的鹹甜點心，帶來極致的味覺享受。

【蒸廬點心燉湯套餐優惠】
>>按此預訂<<

  • 預訂期限： 2026年4月23日下午3時 至 2026年4月29日晚上11時59分

  • 用餐日期： 2026年4月24日 至 2026年6月30日

  • 重點優惠：

    • 【5折】特選點心燉湯二人餐：
      優惠價 HK$120/兩位（人均$60），已包服務費及茶芥。

    • 【86折】特色燒賣拼盤：
      優惠價 HK$138/兩位（人均$69），已包服務費及茶芥。

    • 【68折】十大特色點心套餐：
      優惠價 HK$176/兩位（人均$88），已包服務費及茶芥。

  • 適用分店：

    • 沙田店： 沙田石門安群街3號京瑞廣場1期2樓225號舖

    • 荃灣店： 荃灣楊屋道88號Plaza 88 1樓107-108號舖

  • 條款及細則： 優惠數量有限，售完即止。詳情請參閱網站。

 

【蒸廬點心燉湯套餐優惠】
>>按此預訂<<

 

同場加映：連鎖酒樓晚市孖寶優惠！$198嘆齊燒鵝例牌＋魚雲煲 全線分店6pm起供應

 

 

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
時尚購物
7小時前
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
01:43
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
影視圈
16小時前
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
施明設靈丨李家鼎與李泳豪致花圈「鬧雙胞」 新抱署名花圈被放後樓梯？ 豪仔證心意被李泳漢丟棄
01:37
施明設靈丨李家鼎與李泳豪致花圈「鬧雙胞」 新抱署名花圈被放後樓梯？ 豪仔證心意被李泳漢丟棄
影視圈
3小時前
施明設靈丨李家鼎再暴瘦 與兒子李泳豪、Agnes到場 新抱被於靈堂外遭阻攔
施明設靈丨李家鼎再暴瘦 與兒子李泳豪、Agnes到場 新抱被於靈堂外遭阻攔
影視圈
2小時前
造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉｜Juicy叮
造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場
01:37
施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場
影視圈
3小時前
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
22小時前
女會計經理虧空公款近6350萬元 認7盜竊罪判囚8年 贓款全用於租樓旅行醫藥費 官斥有預謀犯案
女會計經理虧空公款近6350萬元 認7盜竊罪判囚8年 贓款全用於租樓旅行醫藥費 官斥有預謀犯案
社會
4小時前
施明設靈丨施明表妹黃宇詩親自護送李泳豪老婆離場 Agnes被拒門外鞠躬送別奶奶
施明設靈丨施明表妹黃宇詩親自護送李泳豪老婆離場 Agnes被拒門外鞠躬送別奶奶
影視圈
1小時前