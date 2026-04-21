Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒樓晚市孖寶優惠！$198嘆齊燒鵝例牌＋魚雲煲 全線分店6pm起供應

飲食
更新時間：17:08 2026-04-21 HKT
發佈時間：17:08 2026-04-21 HKT

福苑集團旗下多間分店聯合推出「雙重滋味」晚市特色孖寶優惠，讓顧客以超值價錢，一次過品嚐兩款廚師精心炮製的經典佳餚，其中，只需$198即可享用鎮店之寶「脆皮燒鵝皇」，以及鑊氣十足的「砂鍋黃金醬香茅焗魚雲」，絕對是家庭聚餐或朋友飯聚的不二之選。

福苑集團晚市孖寶優惠！$198嘆齊燒鵝例牌＋魚雲煲

福苑集團晚市孖寶優惠！$198嘆齊燒鵝＋魚雲煲
福苑集團晚市孖寶優惠！$198嘆齊燒鵝＋魚雲煲

限時孖寶優惠全線酒樓6pm起供應

福苑集團晚市孖寶優惠於每日晚上6pm起供應，並適用於金都海鮮酒家、龍閣、經典廚房等旗下多間酒樓及粵菜館。優惠的菜式配搭盡顯心思，首先登場的「脆皮燒鵝皇（例）」是粵菜的靈魂所在，福苑集團的燒鵝遵循傳統製法，成品表皮呈紅亮色，肉質保持軟嫩。

另一道「砂鍋黃金醬香茅焗魚雲」則是一款風味菜。魚雲是魚頭部位的肉，口感較為嫩滑。此菜式使用混合了鹹蛋黃和香茅的黃金醬進行調味，再放入砂鍋中焗製，以求醬汁能均勻附著，並透過砂鍋的熱力帶出香氣。

福苑集團$198晚市優惠

  • 菜式包括：
    • 脆皮燒鵝皇（例）
    • 砂鍋黃金醬香茅焗魚雲
  • 供應時間： 每晚6pm起，數量有限，售完即止。
  • 條款細則：
    • 僅限堂食。
    • 需另收加一服務費。
    • 建議提前致電分店查詢供應情況及訂座。

適用分店：

  • 金都海鮮酒家 (環翠商場)
    • 地址：柴灣環翠商場地下G12號舖
    • 電話：+852 2997 8866
  • 金都海鮮酒家 (新豐路)
    • 地址：上水新豐路98號1樓
    • 電話：+852 2671 0222
  • 龍閣 (紅磡)
    • 地址：紅磡黃埔天地享膳坊(第4期)地下G4號舖
    • 電話：+852 2633 8866
  • 敍·龍閣 (將軍澳)
    • 地址：將軍澳唐明街2號尚德邨TKO Spot 1樓111號舖
    • 電話：+852 2882 1939
  • 經典廚房 (長沙灣)
    • 地址：長沙灣元州街303號元州商場1樓F11及F12號舖
    • 電話：+852 2516 9188

 

資料來源：福苑集團 Fuk Yuen Group

 

同場加映：黃埔$13起歎酒樓點心！逸逸居早茶優惠$17蒸飯/$33孖寶餐 網民大讚性價比高：唔駛返深圳

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
社會
7小時前
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
2026-04-20 13:27 HKT
17樓住戶譚先生自備外骨骼步行輔助器，上樓執拾個人物品。梁國峰攝
02:37
宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬
突發
5小時前
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
影視圈
9小時前
00:49
4分鐘2宗奪命車禍│油塘港鐵站對開30歲內地女子捱貨車撞 頭髮被扯甩掛倒後鏡 送院不治
突發
6小時前
52歲蔡少芬疑P圖過度？ 自拍零皺紋白滑「少女肌」 路人原相機揭殘酷真相
52歲蔡少芬疑P圖過度？ 自拍零皺紋白滑「少女肌」 路人原相機揭殘酷真相
影視圈
7小時前
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
23小時前