連鎖酒樓晚市孖寶優惠！$198嘆齊燒鵝例牌＋魚雲煲 全線分店6pm起供應

福苑集團旗下多間分店聯合推出「雙重滋味」晚市特色孖寶優惠，讓顧客以超值價錢，一次過品嚐兩款廚師精心炮製的經典佳餚，其中，只需$198即可享用鎮店之寶「脆皮燒鵝皇」，以及鑊氣十足的「砂鍋黃金醬香茅焗魚雲」，絕對是家庭聚餐或朋友飯聚的不二之選。

福苑集團晚市孖寶優惠！$198嘆齊燒鵝例牌＋魚雲煲

福苑集團晚市孖寶優惠！$198嘆齊燒鵝＋魚雲煲

限時孖寶優惠全線酒樓6pm起供應

福苑集團晚市孖寶優惠於每日晚上6pm起供應，並適用於金都海鮮酒家、龍閣、經典廚房等旗下多間酒樓及粵菜館。優惠的菜式配搭盡顯心思，首先登場的「脆皮燒鵝皇（例）」是粵菜的靈魂所在，福苑集團的燒鵝遵循傳統製法，成品表皮呈紅亮色，肉質保持軟嫩。

另一道「砂鍋黃金醬香茅焗魚雲」則是一款風味菜。魚雲是魚頭部位的肉，口感較為嫩滑。此菜式使用混合了鹹蛋黃和香茅的黃金醬進行調味，再放入砂鍋中焗製，以求醬汁能均勻附著，並透過砂鍋的熱力帶出香氣。

福苑集團$198晚市優惠

菜式包括： 脆皮燒鵝皇（例） 砂鍋黃金醬香茅焗魚雲

供應時間： 每晚6pm起，數量有限，售完即止。

條款細則： 僅限堂食。 需另收加一服務費。 建議提前致電分店查詢供應情況及訂座。



適用分店：

金都海鮮酒家 (環翠商場) 地址：柴灣環翠商場地下G12號舖 電話：+852 2997 8866

金都海鮮酒家 (新豐路) 地址：上水新豐路98號1樓 電話：+852 2671 0222

龍閣 (紅磡) 地址：紅磡黃埔天地享膳坊(第4期)地下G4號舖 電話：+852 2633 8866

敍·龍閣 (將軍澳) 地址：將軍澳唐明街2號尚德邨TKO Spot 1樓111號舖 電話：+852 2882 1939

經典廚房 (長沙灣) 地址：長沙灣元州街303號元州商場1樓F11及F12號舖 電話：+852 2516 9188



資料來源：福苑集團 Fuk Yuen Group