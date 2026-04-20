黃埔$13起歎酒樓點心！逸逸居早茶優惠$17蒸飯/$33孖寶餐 網民大讚性價比高：唔駛返深圳
發佈時間：16:29 2026-04-20 HKT
位於黃埔天地美食坊的逸逸居，隸屬於昇悅集團旗下，向來是街坊們品茗相聚的熱門選擇，以其親民的價格和穩定的出品，在區內建立良好口碑。近日，這家老牌酒樓再度成為網絡熱話，憑藉一系列震撼的早市優惠，包括多款點心低至$13，成功吸引大批食客，更有網民高呼「不用回深圳了」，讚揚其性價比極高！
黃埔逸逸居激抵早市優惠 蒸飯$17/點心$13起
逸逸居最近推出的早市優惠，為點心愛好者帶來驚喜。優惠涵蓋多款經典點心，每款僅售$13，包括港人至愛的蠔皇鮮竹卷、香煎蝦米腸、陳皮牛肉球，以及口感綿密的南乳蒸豬手和原隻馬拉糕等。對於追求傳統滋味的食客，這些選項無疑是喚醒早晨味蕾的最佳選擇。除了$13的點心，早市時段的蒸飯同樣吸引，每客僅售$17，款式包括經典的鳳爪排骨飯、滋補的蟲草花蒸雞飯，以及惹味的咸魚肉餅飯，份量十足，保證飽足。
$33超值孖寶餐 選擇困難症救星
若想品嚐更豐富的早餐組合，逸逸居的「超值孖寶粥餐」絕對是不二之選。只需$33，即可從13款點心或粥品中任選兩款。選擇範圍極廣，既有暖胃的家鄉炒米粉、是日粥品，亦有足料的陳皮牛肉球、爽滑彈牙的安蝦咸水角，還有經典的豉汁蒸鳳爪和濃湯浸娃娃菜等。這個組合讓顧客能以極優惠的價錢，一次過享受到粥品、粉麵和點心，解決了「選擇困難症」的煩惱，完美配搭出一頓豐盛的早餐。
網民大讚「值得推薦」
逸逸居的優惠在社交平台「香港酒樓關注組」引起廣泛討論。有網民分享自己消費約$80便能「歎到好飽」，大讚「好抵食」。帖文引來大量正面迴響，不少留言指「逸逸居值得推薦」、「真平」，更有食客表示，有了如此高性價比的選擇，「不用回深圳了！」
逸逸居（黃埔分店）優惠
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餐廳地址： 紅磡黃埔天地美食坊（Gourmet Place）
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早市優惠時段：
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星期一至五：早上7時至中午12時
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星期六、日及假期：早上7時至上午11時
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晨早點心優惠（7:00am - 9:30am）：
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多款指定點心每款$13
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早市精選優惠：
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超值孖寶粥餐： $33任選兩款
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點心拼盤： $60任選兩款
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蒸飯： 每款$17
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其他點心： 設有$19、$21、$24、$27等不同價位選擇
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條款及細則：
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另收加一服務費。
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星期六、日及假期，每款點心需加$3（晨早優惠則加$2）。
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優惠詳情及供應時間以餐廳最新公佈為準。
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