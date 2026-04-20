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銅鑼灣人氣自助餐Mr. Steak買一送一！人均$280起任食生蠔/蟹腳/和牛/龍蝦/紅酒鴨肝

飲食
更新時間：17:33 2026-04-20 HKT
發佈時間：17:33 2026-04-20 HKT

位於銅鑼灣世貿中心的人氣自助餐餐廳Mr. Steak a la minute，向來以豐富多樣的環球美食和開揚的維港景觀，深受食客歡迎。餐廳最近推出限時快閃優惠，全新「法國美食節」主題晚市自助餐低至買一送一，人均只需HK$280起，即可無限品嚐生蠔、雪花蟹腳、日本和牛及龍蝦等高級食材，絕對是美食愛好者不容錯過的盛宴！

4月21日 12:00
人氣自助餐Mr. Steak｜買一送一】
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Mr. Steak自助餐全新「法國美食節」 晚市$280起豪歎法式珍饈

Mr. Steak a la minute今期自助餐主題為「法國美食節」，為饗客帶來一場華麗的法式味覺之旅。除了餐廳招牌的冰鎮海鮮，如鮮甜肥美的即開生蠔、肉質飽滿的雪花蟹腳和爽彈龍蝦外，更特別引進了一系列法式經典佳餚。頭盤推介有豐腴甘香的紅酒鴨肝，主菜則有充滿地道風味的布根地紅酒燴牛面頰，牛肉經長時間燉煮後軟腍入味。其他必試菜式包括香氣撲鼻的法式香草牛油焗田螺，以及集多種海鮮精華於一身的馬賽風味龍蝦海鮮燴。此外，自助餐更提供無限暢飲的紅白酒，讓您在悠閒的氛圍中，完美體驗法式餐飲的精髓。

母親節限定優惠 六人同行母親免費

為了迎接即將到來的母親節，餐廳亦貼心推出了「母親節限定寵愛」午市自助餐優惠。凡六人同行，其中一位母親即可享免費優惠，折後人均低至HK$355起，最適合一家大小同行為媽媽慶祝。自助午餐的菜式同樣豐富，包括鮮美的雪花蟹腳、即開生蠔、肉汁香濃的美國燒牛肉等，週末及公眾假期更會加設即叫即燒美國極黑牛鐵板燒，讓媽媽能盡情享受一頓豐盛的大餐。在2026年5月9日及10日母親節週末期間用餐，更可享紅白酒無限任飲，為這個溫馨的節日增添幾分醉人氣氛。


人氣自助餐Mr. Steak｜買一送一】
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  • 預訂日期： 2026年4月21日中午12:00至4月27日晚上23:59

  • 用餐日期： 2026年5月1日至5月31日

  • 地址： 銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓 Mr. Steak a la minute

晚市自助餐「法國美食節」優惠：

  • 「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐 (17:00 - 19:00)

    • 買一送一： 星期一至五HK$560/兩位 (人均$280)；星期六、日及公眾假期HK$610/兩位 (人均$305)。

  • 「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐 (19:30 - 22:00)

    • 買一送一： 星期一至四HK$670/兩位 (人均$335)；星期五至日、公眾假期及前夕HK$710/兩位 (人均$355)。

母親節自助午餐優惠 (2026年5月9至10日)：

  • 六人同行一人免費：

    • 5月9日：HK$2,130/六位 (人均$355)。

    • 5月10日：HK$2,430/六位 (人均$405)。

條款及細則：

  • 以上優惠不適用於2026年5月9日至10日（母親節午餐除外）。

  • 所有價格需另收加一服務費，並於餐廳現場支付。

  • 菜單或因供應情況而有所更改，恕不另行通知。

  • 優惠名額有限，售完即止。


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