港人熱議屯門區最方便巴士站 點名讚這個站「幾乎咩路線都有曬！」 網民：你當屯門轉車站係咩？

在香港繁忙的交通網絡中，地區巴士站的便利程度往往是居民生活質素的指標。近日港人熱議屯門區最方便巴士站，有網民發文點名讚「紅橋」巴士站的交通選擇極為豐富，大讚該處「幾乎咩路線都有曬！」，引起網民關注，掀起了一場關於「最強巴士站」的辯論。

港人熱議屯門區最方便巴士站 點名讚這個站「幾乎咩路線都有曬！」

最近有網民於Threads發文，大讚屯門區紅橋巴士站的交通選擇極為豐富：「紅橋算唔算屯門旺區最方便嘅巴士站，幾乎咩路線都有曬。」並列出經過該處的巴士路線多達23條，幾乎涵蓋所有往返各區的路線，四通八達，封其為屯門區最方便巴士站。

網民：你當屯門轉車站係咩？

帖文引起網民熱議，有網民認為正因紅橋巴士路線眾多，「所以朝朝晚晚都塞車......」 不過大部分網民則並不認同，認為紅橋在路線完整度上仍有缺失：「紅橋沒巴士去沙田、藍田、九龍城、粉嶺」、「冇全日車去觀塘區。」亦人指出雖然巴士路線有超過20條，但有部分都是通宵車、特別班次：「日間常規行車路線冇想像中咁多」、「近鐵路站先叫贏，巴士成日都會塞車。」

更有人指出屯門區有其他巴士站更方便：「我覺得屯門市中心仲方便」、「你當屯門轉車站係咩？」、「「唔計轉車站，應該係豐景園、安定先係最多車？」

有人指出從實際候車環境的角度出發，形容該站的體驗差強人意：「呢個站等車（尤其是往九龍方向）仲衰過藍田站巴總（巴士總站），起咗隔音屏障後一到夏天總是傳出異味，行人通道變窄。」、「晨早繁忙時間排隊排到亂X哂，仲有58M/68A呢個時候最受罪，本身個位後面就是B3X/A36，時有A36/B3X埋站，阻礙迎後而來的58M/68A。」、「未上屯門公路前，有排塞車。」

另外，有網民細數全香港五大最方便巴士站，如不計轉車站及總站，紅橋、廣福邨、黃大仙站、上水站及創紀之城均榜上有名。

來源：Threads

文：M