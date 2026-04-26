連鎖酒家44折海鮮餐優惠！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔

以新派粵菜聞名的「茶皇殿」，憑著其創新風味與傳統手藝的完美結合，一直深受食客歡迎。最近「茶皇殿」及「茶皇漁港」更聯手推出獨家快閃優惠，讓顧客能以低至44折的震撼價格，品嚐現場自撈的生猛海鮮大餐，折後人均消費僅由HK$98起，絕對是近期不容錯過的餐飲亮點！

激抵44折優惠 $98起品嚐即撈肉蟹與招牌乳鴿

「茶皇殿」及「茶皇漁港」聯手推出快閃優惠。

這次推廣的焦點，落在「現場自撈肉蟹乳鴿海鮮四人餐」上。食客可以親身感受在海鮮魚缸即點即撈的樂趣，確保入口的每一啖都是最新鮮的滋味。主菜「薑蔥或避風塘炒蟹」鑊氣十足，蟹肉鮮甜，無論是惹味的避風塘口味，還是經典的薑蔥爆炒，都令人回味無窮。套餐還包括了餐廳的另一招牌菜——皮脆肉嫩的「開邊脆皮BB鴿」，以及滋潤身心的「是日燉湯」，絕對是物超所值的選擇。

54折豪歎片皮鴨配龍蝦桶蠔六人盛宴

若與親朋好友多人聚餐，則可考慮「經典片皮鴨兩食・龍蝦桶蠔六人餐」。此套餐同樣份量十足，以低至54折發售，人均只需HK$198。當中包含了多道手工菜式，例如「京韻胡同片皮鴨」，師傅會以純熟的刀功將鴨皮片下，搭配薄餅和配料一同享用，入口酥香。此外，還有肉質飽滿、鮮味濃郁的「上湯開邊龍蝦烏冬」和時令的「薑蔥台山桶蠔煲」，每一道菜都盡顯粵菜的精髓。