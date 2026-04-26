連鎖酒家44折海鮮餐優惠！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
發佈時間：20:06 2026-04-26 HKT
以新派粵菜聞名的「茶皇殿」，憑著其創新風味與傳統手藝的完美結合，一直深受食客歡迎。最近「茶皇殿」及「茶皇漁港」更聯手推出獨家快閃優惠，讓顧客能以低至44折的震撼價格，品嚐現場自撈的生猛海鮮大餐，折後人均消費僅由HK$98起，絕對是近期不容錯過的餐飲亮點！
4月27日 15:00開搶
【茶皇殿｜茶皇漁港】海鮮套餐優惠
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激抵44折優惠 $98起品嚐即撈肉蟹與招牌乳鴿
這次推廣的焦點，落在「現場自撈肉蟹乳鴿海鮮四人餐」上。食客可以親身感受在海鮮魚缸即點即撈的樂趣，確保入口的每一啖都是最新鮮的滋味。主菜「薑蔥或避風塘炒蟹」鑊氣十足，蟹肉鮮甜，無論是惹味的避風塘口味，還是經典的薑蔥爆炒，都令人回味無窮。套餐還包括了餐廳的另一招牌菜——皮脆肉嫩的「開邊脆皮BB鴿」，以及滋潤身心的「是日燉湯」，絕對是物超所值的選擇。
54折豪歎片皮鴨配龍蝦桶蠔六人盛宴
若與親朋好友多人聚餐，則可考慮「經典片皮鴨兩食・龍蝦桶蠔六人餐」。此套餐同樣份量十足，以低至54折發售，人均只需HK$198。當中包含了多道手工菜式，例如「京韻胡同片皮鴨」，師傅會以純熟的刀功將鴨皮片下，搭配薄餅和配料一同享用，入口酥香。此外，還有肉質飽滿、鮮味濃郁的「上湯開邊龍蝦烏冬」和時令的「薑蔥台山桶蠔煲」，每一道菜都盡顯粵菜的精髓。
【茶皇殿｜茶皇漁港】海鮮套餐優惠
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優惠一：現場自撈肉蟹乳鴿海鮮四人餐
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44折優惠價（星期一至三）： HK$392/4位（人均$98），原價HK$888。
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76折優惠價（星期一至日及公眾假期）： HK$672/4位（人均$168），原價HK$888。
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套餐包括： 自撈薑蔥或避風塘炒蟹（一隻）、是日燉湯（4盅）、自選$108或以下鑊氣小炒（1份）、開邊脆皮BB鴿（2隻）。
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優惠二：經典片皮鴨兩食・龍蝦桶蠔六人餐
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54折優惠價： HK$1,188/6位（人均$198），原價HK$2,230。
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套餐包括： 京韻胡同片皮鴨（1隻）、五指毛桃燉竹絲雞（6份）、上湯開邊龍蝦烏冬（3隻）、薑蔥台山桶蠔煲（1份）、風沙漠韻鴨香件（1份）。
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推廣及使用詳情：
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預訂日期： 2026年4月27日15:00 至 5月3日23:59
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用餐日期： 2026年4月28日 至 6月30日
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條款細則：
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優惠需至少提前一天致電分店預訂。
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片皮鴨套餐需同時惠顧其他菜式，並另收原價加一服務費及茶芥。
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指定日子暫停供應，詳情請參閱預訂網站。
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優惠適用於「茶皇殿」全線10間分店及「茶皇漁港」屯門店。
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分店地區：
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茶皇殿： 旺角、油塘、何文田、觀塘、葵涌、天水圍、啟德、荃灣、土瓜灣
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茶皇漁港： 屯門
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