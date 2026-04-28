一粥麵限時外賣優惠！$38歎脆皮春雞／紅燒豬手 一連4日下午4時起有售

為回饋顧客，連鎖快餐店「一粥麵」由即日起再度推出限時快閃優惠，讓大家能以震撼價$38，外賣帶走香氣四溢的脆香炸春雞或滋味十足的紅燒原隻豬手，絕對是晚餐加餸的性價比之選。

一粥麵外賣優惠 $38歎脆皮春雞／紅燒豬手

一粥麵限時外賣優惠 $38歎脆皮春雞／紅燒豬手

一粥麵$38外賣優惠 一連4日下午4時起有售

這次優惠的兩款主角絕不馬虎。首先是「脆香炸春雞」，嚴選鮮嫩春雞，以高溫油炸至外皮金黃酥脆，一口咬下，肉汁瞬間在口中迸發，肉質卻依然保持嫩滑多汁，無論是作為下午茶點心或是晚餐加餸，都是極佳的選擇。

而另一款「紅燒原隻豬手」更是中式菜餚的經典，豬手經過細火慢燉，炆得軟腍入味，豐富的膠質與濃郁的紅燒醬汁完美融合，每一口都充滿膠原蛋白的滿足感，絕對是米飯的絕佳配搭。

一粥麵限時快閃外賣優惠

優惠期限： 2026年4月27日至4月30日

供應該時間：4pm-6pm

優惠內容： 外賣自取「脆香炸春雞」或「紅燒原隻豬手」 優惠價：$38

條款及細則： 此優惠只限外賣自取，堂食需付正價。 每位顧客限購買2個。 優惠菜式數量有限，售完即止。 此優惠不適用於自助點餐機、手機點餐或任何網上外賣平台。 香港站、機場及屯門醫院分店不適用此優惠。 此優惠不可與其他推廣或折扣同時使用。



資料來源：一粥麵