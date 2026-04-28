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大快活$29下午茶套餐！瑞士汁/生炸雞髀配紅豆冰 全線分店供應

飲食
更新時間：13:35 2026-04-28 HKT
發佈時間：13:35 2026-04-28 HKT

在急速的生活節奏中，實惠又方便的下午茶成為許多市民忙裡偷閒的「充電」選擇。近日，連鎖快餐店「大快活」推出震撼快閃優惠，讓顧客在下午茶時段能以$29的價格，品嚐到經典的雞髀配紅豆冰，為忙碌的下午注入活力。

大快活特價下午茶餐 $29歎瑞士汁/生炸雞髀配紅豆冰

大快活特價下午茶餐 $29歎瑞士汁/生炸雞髀配紅豆冰
大快活特價下午茶餐 $29歎瑞士汁/生炸雞髀配紅豆冰

$29茶餐大快活全線分店供應

對於許多香港人來說，茶餐廳的雞髀與紅豆冰是充滿回憶的經典組合。大快活今次推出的「瑞士汁雞髀」外皮油光潤澤，肉質保持嫩滑多汁，每一口都充滿了甜而不膩的醬汁風味。配上一杯冰涼透心的「粒粒紅豆冰」，不僅消暑解渴，更能平衡雞髀的濃郁口感，堪稱完美的配搭。

如果偏愛香口炸物，這次的優惠同樣照顧到您的口味。顧客可選擇轉配「原隻淮鹽生炸雞髀」，享受截然不同的味覺體驗。雞髀採用傳統的生炸方式處理，口感脆卜卜。雞皮上灑上特製的淮鹽，鹹香十足，風味獨特，惹味程度讓人回味無窮。

大快活$29下午茶餐優惠

  • 推廣優惠：
    1. 瑞士汁雞髀 + 粒粒紅豆冰
    2. 原隻淮鹽生炸雞髀 + 粒粒紅豆冰
  • 優惠價格：$29
  • 適用時段：下午茶時段
  • 適用分店：全線大快活分店
  • 條款及細則：優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

 

資料來源：大快活 Fairwood

 

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