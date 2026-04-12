茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...

香港餐廳的用餐時間限制向來是熱門話題，尤其在繁忙時間，食客與餐廳之間偶爾會因此產生磨擦。近日，有網民在社交平台發文，指在長沙灣一間茶餐廳享用下午茶，用餐不足一小時，便被侍應催促離開，引發網民熱烈討論。

未食完就收碟？茶餐廳歎下午茶遭侍應促離座

茶餐廳的用餐時間限制及侍應態度，經常成為網民討論話題。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

有食客在Facebook大呻，歎下午茶不足一小時就被趕走。

一名網民在 Facebook 「長沙灣街坊」群組分享其用餐經歷，表示當日傍晚5時47分與朋友到區內一間冰室享用下午茶，選擇該茶餐廳是因為「見佢卡位夠多，約人傾計就最好」。誰知剛聊得興起，侍應便多次前來嘗試收走餐碟，而事主當時「還有一大塊豬扒未吃完」。

未幾，更有侍應直接表示：「現在下午茶時間已過，要做晚市了」，意圖請他們離開。事主看一看時間，當時才下午6時半，入座不足一小時，而且「奶茶還有一大杯」。面對侍應們「眼啤啤」的態度，事主不禁心想：「邊有這樣趕客？」他強調餐廳並未標明用餐時限，而且當時並非滿座。事主認為，即使需要讓座，餐廳也應好聲好氣溝通，直言餐廳的做法「真係離曬大譜！」

網民反應兩極 「香港餐飲死緊唔係冇原因」

帖文一出，瞬即引起網民分歧。一部分網民支持事主，認為餐廳做法不妥。有留言稱「不足一小時又過份啲！」，更有人分享類似經歷，指「我可以確認有呢件事」。亦有評論慨嘆本港餐飲服務質素下降，「香港的餐飲死緊頭，唔係冇原因的。」

另一派網民則體諒餐廳，指出下午茶時段接近晚市黃金時間，食客占用座位會影響生意，「你試下開間餐廳，全部客都好似你一樣叫個tea set，6點坐到9點」。有網民認為「一個下午茶食30分鐘乜都食完」，呼籲事主「體諒下」餐廳。

不過，更多評論反駁，關鍵在於餐廳的處理手法和態度。有網民指出，「就算爆棚要人走，都要好聲好氣㗎！」，亦有人建議餐廳應提前告知顧客用餐時限，「咁响門口寫定下午茶限坐30分鐘，大家清清楚楚」。不少人認為不應「blame the victim（指摘受害人）」，因為歸根究底，是次的爭議核心在於「這樣的待客態度實在不可接受」。

餐廳：希望食客「大家合作」

該餐廳在長沙灣及港島區各有分店，《星島頭條》就事件聯絡該餐廳，總機職員回應指，餐廳內部沒有設定固定的用餐時限，但承認在繁忙時間或有食客在門外等候時，會希望食客「大家合作」。該職員強調，即使如此，也會「畀客人坐個零兩個鐘」，並「唔會話趕人走」。