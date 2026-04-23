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大家樂快閃斬料優惠！$50歎足一斤香濃芝麻雞 $10超加配滷水拼盤/糖水/葡撻

飲食
更新時間：13:00 2026-04-23 HKT
發佈時間：13:00 2026-04-23 HKT

連鎖快餐店大家樂近日再度推出「超值家餸外賣優惠」，以震撼價$50即可享受足一斤的香濃芝麻雞，另設有$10起加購小食拼盤、糖水等優惠，無論是作為下午茶點或晚餐加餸，都是一個非常吸引的選擇。

大家樂足一斤芝麻雞快閃$50 $10超加配滷水拼盤/糖水/葡撻

大家樂足一斤芝麻雞快閃$50 $10超加配滷水拼盤/糖水/葡撻
大家樂足一斤芝麻雞快閃$50 $10超加配滷水拼盤/糖水/葡撻

大家樂這次推廣的主角「香濃芝麻雞」經過精心烹調，外皮呈現誘人的金黃色，口感香脆，表面再撒上一層烤香的芝麻，增添了豐富的香氣層次。每隻雞更保證「足一斤」，份量十足，適合2至3人家庭分享。

大家樂斬料優惠 下午3時後供應

外賣優惠於每日下午3時後供應，正好迎合下午茶及晚餐時段的需求。顧客除了可以$50的優惠價購買原隻香濃芝麻雞外，大家樂還提供多款超值「加配」選項，只需額外付$12，即可追加一份包含兩隻滷水雞中翼及紅腸的小食拼盤。若想將其作為正餐，可以$10加配白飯及糖水各一碗，或是同樣以$10加配兩件新鮮出爐的葡撻，為這頓滋味餐點畫上完美句號。

大家樂外賣斬料優惠

  • 推廣產品： 香濃芝麻雞（外賣自取）
  • 優惠價格：
    • 優惠價：$50
    • 包斬服務：+$6
  • 供應時間： 每日下午3時後
  • 加配選項：
    • +$12：滷水雞中翼(2隻)拼紅腸
    • +$10：白飯拼糖水(各1碗)
    • +$10：葡撻(2件)
  • 條款細則：
    • 此優惠僅限外賣自取。
    • 優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。
    • 推廣期及供應情況或因應分店而異，建議購買前先作確認。
    • 大家樂保留隨時更改或終止此優惠的最終決定權。

 

資料來源：大家樂 Café de Coral

 

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