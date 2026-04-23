大埔街坊酒樓推「留港消費優惠 」！午市賣$19.8堂食迷你飯 鹵水四寶/生炒牛肉/冬瓜粒湯飯任揀

位於大埔的街坊中式酒樓「大日子酒家」，最近為了鼓勵留港消費，特別推出震撼的午市優惠，食客能以近乎「兩餸飯」的價錢，在舒適的酒樓環境中享用即叫即製的堂食迷你飯，其中迷你鹵水四寶飯等經典選擇，只需$19.8即可品嚐！

大埔「大日子酒家」推留港消費優惠 $19.8堂食午飯3款任揀

大埔「大日子酒家」推出$19.8美味午餐。

這次「留港消費優惠」的核心，是三款精心設計的迷你客飯，每款均以$19.8的優惠價提供。這項優惠旨在為附近的上班族和街坊提供一個既經濟又美味的午餐選擇。食客可以從三款各具風味的飯食中任選其一，無論是偏愛濃郁口味還是清淡之選，都能找到心頭好。

迷你鹵水四寶飯用料絕不馬虎，四餸配上吸滿滷水汁的白飯，每一口都是滿足的滋味。迷你生炒牛肉飯是經典粵式小炒，新鮮的牛肉片經過大火快速爆炒，鑊氣十足。若想在炎炎夏日或胃口稍遜時來點清新的午餐，迷你冬瓜粒湯飯便是理想之選。清甜的冬瓜粒與肉碎、冬菇等配料一同熬煮成湯，再加入熱騰騰的米飯，口感清爽不油膩，既能飽腹又能消暑。有網民亦大讚優惠吸引，指「留港消費舒適寧靜，小店酒樓也有好食物」。

大日子酒家優惠詳情