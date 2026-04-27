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尖沙咀四星級酒店中菜廳4折優惠！$109點心套餐 歎乳鴿/虎蝦/秘製叉燒/豆腐羹

飲食
更新時間：18:58 2026-04-27 HKT
發佈時間：18:58 2026-04-27 HKT

位於尖沙咀繁華地段的君怡酒店，其附設的「君怡閣」中菜廳一直以精緻的粵菜和傳統點心深受食客歡迎。最近，餐廳更推出震撼市場的快閃優惠，以低至4折的驚喜價錢，品嚐全新升級「午市雙人粵式點心套餐」，人均消費僅HK$109，即可飽嚐多款招牌手工點心與精選菜式，享受一趟極致的味蕾盛宴！

【尖沙咀君怡閣中餐廳優惠】
>>按此預訂<<

尖沙咀君怡閣點心套餐 歎蝦餃皇/鮮蝦燒賣/涼拌筍海蜇頭

君怡酒店「君怡閣」推出4折點心套餐
君怡酒店「君怡閣」推出4折點心套餐

君怡閣中餐廳的點心向來以用料上乘、製作精巧而聞名。這次的升級版套餐，由經驗豐富的廚師團隊主理，當中包含了多款餐廳的招牌之作。例如，皮薄餡滿的「君怡蝦餃皇」，每口都能嚐到蝦肉的鮮甜爽彈；而「原隻鮮蝦燒賣」則肉汁豐腴，口感紮實。這些點心不僅考驗師傅的功力，更是粵菜文化的極致體現。套餐還貼心搭配了清爽開胃的「涼拌青筍海蜇頭」，為您的午餐增添一抹清新的風味。

套餐最引人注目的亮點之一，是食客可以從兩款鎮店之寶中任選其一。您可以選擇經典的「脆皮乳鴿」，其外皮金黃香脆，肉質嫩滑多汁，令人回味無窮。若您偏好香濃惹味的菜式，則可選擇「辛香白胡椒乾煏海虎蝦」，這道菜式鑊氣十足，白胡椒的辛香與海虎蝦的鮮甜完美融合，絕對是刺激味蕾的最佳選擇。不論哪一款，都能讓您的午市體驗提升到更高層次。

【尖沙咀君怡閣中餐廳優惠】
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  • 優惠內容：午市雙人粵式點心套餐升級版
    （涼拌青筍海蜇頭、禦品裙邊豆腐羹、秘製西班牙黑豚叉燒、自選手制點心3款、自選乳鴿或海虎蝦、清炒是日靚菜、滋潤糖水）

  • 優惠價格： HK$218／2位 (人均HK$109)，原價HK$488／2位 (價格已包含茶芥及加一服務費)

  • 預訂日期： 即日起至2026年5月4日

  • 用餐日期： 2026年4月29日至7月31日

  • 不適用日期： 2026年5月1日 (勞動節) 及 5月10日 (母親節)

  • 用餐時段： 上午11:00 至 下午2:30

  • 餐廳名稱： 君怡閣中餐廳

  • 餐廳地址： 香港尖沙咀金巴利道28號君怡酒店閣樓

  • 特別優惠： PayMe用戶預訂滿HK$1000，輸入優惠碼【26KKDPAY75】可享HK$75折扣。

  • 條款及細則： 菜式或會因應季節時令供應而有所調整，恕不另行通知；週末及公眾假期用餐不另收費；優惠數量有限，售完即止。

 

同場加映：海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68

 

 

 

 

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