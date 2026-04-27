尖沙咀四星級酒店中菜廳4折優惠！$109點心套餐 歎乳鴿/虎蝦/秘製叉燒/豆腐羹

位於尖沙咀繁華地段的君怡酒店，其附設的「君怡閣」中菜廳一直以精緻的粵菜和傳統點心深受食客歡迎。最近，餐廳更推出震撼市場的快閃優惠，以低至4折的驚喜價錢，品嚐全新升級「午市雙人粵式點心套餐」，人均消費僅HK$109，即可飽嚐多款招牌手工點心與精選菜式，享受一趟極致的味蕾盛宴！

尖沙咀君怡閣點心套餐 歎蝦餃皇/鮮蝦燒賣/涼拌筍海蜇頭

君怡酒店「君怡閣」推出4折點心套餐

君怡閣中餐廳的點心向來以用料上乘、製作精巧而聞名。這次的升級版套餐，由經驗豐富的廚師團隊主理，當中包含了多款餐廳的招牌之作。例如，皮薄餡滿的「君怡蝦餃皇」，每口都能嚐到蝦肉的鮮甜爽彈；而「原隻鮮蝦燒賣」則肉汁豐腴，口感紮實。這些點心不僅考驗師傅的功力，更是粵菜文化的極致體現。套餐還貼心搭配了清爽開胃的「涼拌青筍海蜇頭」，為您的午餐增添一抹清新的風味。

套餐最引人注目的亮點之一，是食客可以從兩款鎮店之寶中任選其一。您可以選擇經典的「脆皮乳鴿」，其外皮金黃香脆，肉質嫩滑多汁，令人回味無窮。若您偏好香濃惹味的菜式，則可選擇「辛香白胡椒乾煏海虎蝦」，這道菜式鑊氣十足，白胡椒的辛香與海虎蝦的鮮甜完美融合，絕對是刺激味蕾的最佳選擇。不論哪一款，都能讓您的午市體驗提升到更高層次。