一粥麵晚市超值兩餸飯優惠！$58起歎住家小菜＋冰鎮奶茶 加$10有多一餸

近年兩餸飯大行其道，不少上班族收工後都會買個幾餸小菜飯醫肚，貪其方便又划算。連鎖快餐店一粥麵一向以親民價格的家常菜式而深受食客歡迎，最近，店家更推出全新晚市「今晚食乜餸」套餐優惠，只需$58起便能享用到熱騰騰的兩餸或三餸飯，還附送一杯冰鎮奶茶，絕對是都市人的晚餐最佳選擇。

一粥麵晚市兩餸飯優惠！$58起送冰鎮奶茶 加$10多個餸

一粥麵推出晚市超值兩餸飯優惠，$58起任揀兩款小菜加送冰鎮奶茶。

這次一粥麵的晚市優惠，最吸引人之處在於其多樣化的菜式選擇。餐廳精選了多款經典家常菜，並會輪流轉換，確保顧客每次光臨時都有新鮮感。套餐只需$58，便可任揀兩款小菜，而三餸飯亦僅$68，兩款套餐都會附送一杯冰鎮奶茶。

小菜款式選擇眾多，包括酸甜開胃的菠蘿咕嚕肉、香氣四溢的九層塔煎肉餅、軟腍入味的南乳豬手、香麻辛辣的麻婆豆腐，以及清淡美味的冬菇蒸雞及滑蛋粟米魚塊，適合追求健康飲食的顧客。

一粥麵「今晚食乜餸」優惠

供應時間： 晚市時段5pm後

地點：全線分店（除香港站、機場、屯門醫院分店） >>按此<<

條款及細則：菜式將輪流轉換，實際款式視乎分店當日供應而定；優惠不能與其他優惠同時使用

資料來源︰ 一粥麵