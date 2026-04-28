蒲台島開業半世紀 「明記海鮮酒家」傳5月結業 店方澄清：未決定，或涉合夥人變動

近日本港掀起結業潮，連離島的傳統老店也傳出經營困難的消息。位於香港最南端島嶼蒲台島、開業逾五十年的「明記海鮮酒家」亦傳出即將結業的消息。《星島頭條》向店方了解事件，店方回應結業決定時含糊其辭，僅表示現時「未有決定」，但承認酒家合夥人可能會有變動，為老牌海鮮酒家的未來增添變數。

蒲台島唯一酒家「明記海鮮酒家」傳5月結業 店方澄清未決定去向

近日有消息指蒲台島上，經營逾五十年的「明記海鮮酒家」，由於未能覓得後人接班，計劃在今年五月底畫上句點。作為島上唯一一家的海鮮酒家，「明記」被視為蒲台島的地標，深受行山客和旅客的喜愛，是許多本地市民及外地遊客的必訪之地。

面對結業的傳言，店方回應《星島頭條》記者指目前並未作出最終決定。不過，他們也透露「可能有partner上嘅變動」，酒家是否能夠經營下去，尚未有最終決定。

海鮮酒家紮根蒲台島半世紀

翻查資料，「明記海鮮酒家」自上世紀70年代起紮根蒲台島，以無敵海景及價錢相宜的經典中式海鮮菜餚聞名，更獲香港旅遊發展局推薦。其中，「海帶蛋蝦米湯」和「椒鹽蒜炸魷魚」等被譽為必吃菜式，過去數十年，無數食客專程搭乘渡輪或租借私人船艇登島，為的就是在餐廳的露天座位，一邊享受美食，一邊感受離島的獨特風情。

明記海鮮酒家（蒲台島）