灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...

社交媒體能令小店聲名鵲起，但人氣飆升所帶來的營運壓力也可能成為爭議的導火線。近月，灣仔「新堡餐廳」因老闆娘在Threads上的宣傳，其「焗豬扒飯」意外獲得網民大力支持，吸引了大量顧客。不過，近日有網民發文指控，在該餐廳用餐不足二十分鐘，便被店員催促結賬，讓他感到自己被強迫離開，事件引發了公眾對餐廳服務態度的關注。

灣仔老牌西餐廳「新堡餐廳」被控趕客 食客怒轟堂食限時20分鐘

今日（22日），有網民在Threads上指自己於中午12時30分左右，到灣仔「新堡餐廳」點了一份雞排意粉，並以15分鐘時間吃完。正當他稍作休息時，侍應卻在4分鐘後上前要求他結賬，由入座到被催促離開，過程不足20分鐘，「我明做生意緊係要快，但係玩到20分鐘逼個客走，大家自己睇路」。

開業逾40年的「新堡餐廳」位於灣仔軒尼詩道，主打多款懷舊港式西餐，早前因老闆娘在Threads上發布一則「希望大家有機會可以惠顧本餐廳」的簡單帖文，意外獲得網民大力支持而爆紅。食客欣賞其直接且真誠的宣傳手法，餐廳的懷舊風格及高性價比的港式西餐亦備受讚賞，吸引大量新舊顧客光顧。然而，熱潮之下，今日卻出現爭議。

網民：催人埋單真係會令人好反感

不少網民對餐廳的做法表示失望，認為餐廳爆紅後失去了以往的「人情味」，「之前話冇生意係咁叫人去，有人拍片紅咗而家就玩規矩喇」，感覺餐廳爆紅後失去了以往的「人情味」，更表示難以接受20分鐘內要離座，「20分鐘同倒落去無分別」、「催人埋單真係會令人好反感」、「學到嘢，原來食飽想坐一陣係有問題」、「20分鐘可以做啲咩，坐低，熱嘢飲品倒落口，企起身埋單」。

不過，亦有網民持不同看法，認為「可能午市太忙，阿姐見你已經食晒，心急叫你交枱」，覺得只是個別事件或誤會。有人則體諒餐廳在午市繁忙時段的經營壓力，指出「睇落唔係堂食時間得20分鐘，係見你食完就叫你走，等佢可以入下一枱客啫」。

老闆致歉並澄清絕無趕客之意

事件發酵後，老闆亦迅速回應，向該名食客致歉，「首先同你講聲唔好意思，我冇逼您走的意思」，解釋道當時僅是希望客人在繁忙時段「幫手埋吓單先」，並多次澄清「絕對冇逼您走嘅意思」，同時強調「我哋堂食嘅時限係絕對唔止20分鐘，大家都可以放心」。

資料來源：plutojor@Threads