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尖沙咀朗廷酒店自助餐長者優惠！人均$228起歎鮑魚/波士頓龍蝦/雪場蟹腳 4至6月限時特價

飲食
更新時間：17:44 2026-04-21 HKT
發佈時間：17:44 2026-04-21 HKT

位於尖沙咀心臟地帶的香港朗廷酒店，自助餐餐廳「The Food Gallery」一直以其高品質的國際美食和優雅的用餐環境，深受本地食客與遊客的喜愛。餐廳最近推出長者專享優惠，老友記以低至人均$228的價格，便能盡情品嚐鮑魚、波士頓龍蝦、雪場蟹腳等環球海鮮盛宴，是與親朋好友共享美味時光的不二之選。

尖沙咀朗廷酒店自助餐長者優惠！人均$228起歎鮑魚/波士頓龍蝦/雪場蟹腳

The Food Gallery 最新推出的「海續珍味」自助晚餐，絕對是海鮮愛好者的天堂，餐廳將無限量供應的「蒜蓉粉絲蒸波士頓龍蝦」。每隻龍蝦都肉質飽滿彈牙，配上惹味的蒜蓉與吸滿醬汁的粉絲，鮮味十足。此外，食客還能品嚐到肉質鮮甜的雪場蟹腳、飽滿的麵包蟹、爽口彈牙的鮑魚，以及酥皮焗海鮮等多款主廚的招牌手藝，每一口都是來自海洋的極致享受。

除了琳瑯滿目的海鮮，The Food Gallery亦對其菜單進行了華麗升級。餐廳強勢加入了充滿京城風味的「北京片皮鴨」，由師傅即席獻技，將鴨皮的香脆與肉質的細嫩完美呈現。同時，西式熱盤區的烤阿根廷沙朗牛排、醬燒美國豬肋骨，以及中式熱盤的水煮肥牛、南乳花生豬手等，都展現了餐廳團隊的匠心獨運。而甜品區的熔岩朱古力配窩夫，更是打卡分享的必備之選，為這場盛宴畫上完美句點。

長者專屬優惠 自助午/晚餐$228起

The Food Gallery 特別關懷銀髮族食客，推出了「銀齡禮遇星期三」的長者專屬優惠。凡於星期三惠顧，長者即可以低至$228的價格享用自助午餐，或以$288享用自助晚餐，折扣高達52折，讓長輩們也能輕鬆大快朵頤。

朗廷酒店自助餐長者優惠

  • 地址：九龍尖沙咀北京道8號
  • 預訂網址：>>按此<<
  • 用餐日期：2026年4月至6月（逢星期三）
  • 條款及細則：
    • 所有價格已包括原價加一服務費。
    • 優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱預訂網站。
    • PayMe用戶預訂滿HK$1,000，輸入優惠碼【26KKDPAY75】可享HK$75折扣。

 

同場加映：銅鑼灣人氣自助餐Mr. Steak買一送一！人均$280起任食生蠔/蟹腳/和牛/龍蝦/紅酒鴨肝

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