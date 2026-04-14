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麗思卡爾頓酒店自助餐買2送2！$494/位任食生蠔/龍蝦/雪蟹腳/川味美食 母親節適用

飲食
更新時間：12:37 2026-04-14 HKT
發佈時間：12:37 2026-04-14 HKT

香港麗思卡爾頓酒店自助餐優惠｜香港麗思卡爾頓酒店Café 103位於國際金融中心頂層，以維港全景聞名，近日推出快閃買2送2優惠，今日（4月14日）起於Klook平台預訂，即可以優惠價$494/位任食生蠔、龍蝦、雪蟹腳及川味主題自助晚餐，母親節期間同樣適用，絕對是慶祝之選！

Café 103川味自助晚餐 成都星廚李明景聯手打造正宗四川盛宴

Café 103與成都瑞吉酒店李明景主廚聯手打造限定自助晚餐，客人可品味正宗川味美饌。由風味層次豐富的「樂山缽缽雞」、豐盛豪華的「招牌海鮮毛血旺」，到經典醇厚的「成都麻婆豆腐」，在維港璀璨景緻映襯下，體驗一場由星廚主理、薈萃川味精髓的自助盛宴。

自助晚餐川味精選包括四川花椒青椒煮魚、龍蝦麻婆豆腐、宮保腰果蝦球、紅袍脆筍香辣蟹及川味干燒老虎蝦等。龍蝦麻婆豆腐將鮮甜龍蝦肉與麻辣豆腐完美結合，辣香濃郁；宮保腰果蝦球蝦肉彈牙，腰果香脆，酸甜微辣，極具川菜特色；紅袍脆筍香辣蟹則以新鮮蟹隻配上脆筍，辣度適中，令人食慾大開，保留正宗四川風味，適合喜愛麻辣鮮香的食客。

海鮮區無限供應 生蠔/龍蝦/雪蟹腳/川味干燒老虎蝦

自助餐海鮮區陣容強大，新鮮生蠔、澳洲龍蝦、阿拉斯加雪蟹腳及川味干燒老虎蝦任食。雪蟹腳肉質細嫩甜美，龍蝦可選清蒸或蒜蓉風味，保留原汁原味；川味干燒老虎蝦辣香入味，蝦肉鮮彈，是晚餐亮點之一。搭配維港夜景享用，奢華感十足。

甜品區提供多款意式雪糕及其他精緻甜點，清新解膩。客人可選擇不同口味雪糕，搭配新鮮水果或脆餅，為麻辣豐盛的川味晚餐畫上完美句號。

Klook快閃買2送2優惠詳情 母親節適用＞＞按此預訂＜＜

香港麗思卡爾頓酒店Café 103自助晚餐推出買2送2優惠，今日（4月14日）晚上9時起於Klook平台預訂，只需$494/位（$1,976/4位；原價$3,951/4位），即可享用。而且母親節期間同樣適用，絕對是慶祝之選！

【香港麗思卡爾頓酒店Café 103自助晚餐買2送2】＞＞按此預訂＜＜

  • 價錢：HK$1,976起（四位，人均HK$494；原價HK$3,951）
  • 優惠開售日子：2026年4月14日9PM起 至 4月20日
  • 適用日期：2026年4月15日至5月31日（母親節適用）
  • ＞＞按此預訂＜＜

文：M

延伸閱讀：香港喜來登酒店自助餐買1送1優惠！人均$461起歎日本海膽+即切15公斤吞拿魚

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